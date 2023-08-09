Лия Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины: в России закатили истерику

Народная артистка России Лия Ахеджакова, уволившаяся из московского театра "Современник", где работала с 1977 года, снова довела россиян до истерики. Артистка в Германии вышла на сцену с украинским флагом под бурные аплодисменты зрителей, что и пошатнуло хрупкое терпение путинистов.

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Они молниеносно заявили, что звезду следует признать "иноагентом", хотя предварительные проверки на "дискредитацию армии РФ" ничего не нашли. Об этом заявили пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сети распространилось короткое видео, где Лия Ахеджакова стоит на сцене с двухколором в руках, в то время как из зала ей кричат слова благодарности. В подписи говорилось, что актрису сняли на концерте в Германии 27 июля этого года.

Генпрокуратуру России повторно попросили проверить звезду, "наградить" ее статусом "иноагента" и лишить всех званий, приобретенных в России.

Соответствующее обращение подготовил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Заметим, что он "стучится" в Генпрокуратуру уже второй раз. Тогда он просил возбудить против Ахеджаковой три уголовных дела. По его словам, актрису нужно наказать по статьям о госизмене, дискредитации российской армии и за разжигание межнациональной розни.

Отметим, что Лия Ахеджакова поддержала Украину с первых дней полномасштабного вторжения, но долго оставалась в Москве. Когда с работой в "Современнике" было покончено, она, очевидно, эмигрировала.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Москве во время театрального выступления с Лией Ахеджаковой распылили перцовый баллончик. Сотрудники рассказали, что в инциденте виноват зритель-мужчина, однако он сам этого не признает.

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