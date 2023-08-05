Подальше от России: как выглядят и где живут дети любимца 90-х Юрия Шатунова. Фото

Российский певец и солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, о смерти которого стало известно 23 июня 2022 года, никогда не афишировал личную жизнь. Оно неудивительно, ведь жену и двоих детей артист держал подальше от России – в Германии.

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На "загнивающем Западе" исполнитель учил наследников русскому языку и культуре, но перевозить их к себе почему-то не захотел. OBOZREVATEL расскажет, что известно о семье певца, который, по словам его знакомых, перед смертью рвался воевать с украинцами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С женой Светланой Шатунов познакомился в 00-х, когда гастролировал по Германии. Между ними якобы сразу возникло влечение, переросшее в брак. В 2006 году на свет появился первенец звезды – Дэннис.

После этого в семье произошел разлад, но уже в 2013 году артист заявил, что жена родила ему дочь Эстеллу. Лица детей Шатунов упорно скрывал, пока в публичном пространстве создавал образ образцового семьянина.

В Россию семья артиста прилетела на второй день после его смерти. Тогда же в сети начали появляться фотографии с детьми звезды. Их распространяла Светлана, которая, очевидно, больше не видела смысла прятать 16-летнего сына и 9-летнюю дочь.

Более того, вдова Шатунова решила монетизировать память об известном муже. В марте 2023 г. на платформе YouTube появился канал с архивными видео семьи и актуальными роликами с детьми артиста.

На аккаунте, посвященном семье Шатунова, есть фото и из Москвы. В частности, с путинистами Игорем Крутым и Игорем Николаевым. Дочь певца развивает свой кулинарный блог под протекцией матери, но неизвестно, где именно проходят съемки.

Напомним, Шатунов ненавидел украинцев и отказывался выступать перед теми, кто не уважал РФ. В этом заверил организатор концертов, работавший с известными артистами в Европе и имевший дело с Шатуновым.

По словам его концертного директора Аркадия Кудряшова, музыкант планировал вступить в ряды росармии и воевать в оккупированной Донецкой области против украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, вдова участника "Ласкового мая", скончавшегося в 2020 году, предположила, будто артистов группы потеряло проклятие. Детальнее об этом – читайте в материале.

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