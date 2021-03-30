Під гіпнозом і з плацентою на сніданок: найнезвичайніші пологи Гіларі Дафф, Джіджі Хадід та інших зірок

Сучасна медицина пішла далеко вперед, проте зірки дедалі частіше повертаються до праджерел і народжують вдома в оточенні близьких.

Але найдивніше те, що знаменитості примудряються влаштувати з дива народження приголомшливе шоу, про яке ще довго говоритимуть шанувальники та ЗМІ. Так, супермодель Джіджі Хадід народила свого первістка у мами вдома, дивлячись улюблений фільм дитинства, а Гіларі Дафф влаштувала пологи в басейні разом зі своїми дітьми. OBOZREVATEL дізнався, хто з моделей і акторок народжував у дуже оригінальній обстановці.

Гіларі Дафф

Відома американська акторка і співачка народила дочку 24 березня, проте розповіла про це лише через кілька днів. Так, дитина з'явилася на світ у надувному басейні під час домашніх пологів, на яких були присутні і її діти: 8-річний Лука і 2-річна Бенкс. Відзначимо, що остання перебувала з мамою просто в басейні, де народжувала Гіларі. Специфічний підхід до материнства Дафф викликає бурю емоцій у її шанувальників. Адже відомо, що старшу дочку Бенкс актриса народжувала також у басейні, а потім з'їла плаценту, додаючи в смузі. За її словами, така їжа допомагає уникнути післяпологової депресії.

Ельза Госк

За словами моделі, її уявлення про пологи змінив документальний фільм "Справа народження". Вона шукала ментальний зв'язок із місцем народження своєї дитини, тому на сьомому місяці разом із партнером зважилася на переїзд із Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Там зірка найняла професійну акушерку, доулу і тренера з гіпнозу та разом із ними народжувала вдома у ванній. Проте про свої пологи згадує з жахом, оскільки не розраховувала, що буде настільки боляче.

"Це найжахливіший біль, страх і темрява, які я коли-небудь відчувала. У ті моменти я почувалася твариною. Я відмовилася від будь-якого розуміння того, який повинна мати вигляд, що хтось подумає про мене, що було нормальним багато-багато годин тому. Я залишила своє его, свою гордість", – розповіла Госк про пологи.

Джіджі Хадід

Супермодель вирішила народжувати в будинку матері в штаті Пенсільванія. Її пологи тривали близько 14 годин. Поруч із нею був її партнер Зейн Малік, мати Іоланда, сестра Белла, місцева акушерка та її помічник. З кімнати вигнали всіх кішок і поставили в центрі надувний басейн. У перші години переймів Джіджі і Зейн дивилися свій улюблений дитячий фільм "Індіанець у шафі".

Цікаво, що дитину під час пологів приймала не акушерка, а коханий Джіджі. За словами моделі, вона була настільки змучена, що навіть не зрозуміла, коли її дочка вже народилася.

"Я навіть не зрозуміла, що вона вже народилася. Я була так виснажена, що подивилася вгору і побачила, що він (Зейн Малік. – Ред.) тримає її. Це було так мило", – розповіла в інтерв'ю Vogue Джіджі.

Джессіка Альба

Відома акторка вперше народжувала в лікарні найзвичайнішим способом, а ось народжуючи другу дитину, вибрала гіпноз. Проте не з маятником, який розгойдується перед очима, це більше було як самонавіювання або медитація. Річ у тім, що її чоловік постійно повторював Джессіці, що вона – хмара, яка пливе, і закликав розслабитися. Про це Альба розповіла 2011 року на шоу Елен Дедженерес.

"Я просто зосереджуюсь на диханні і перебуваю в розслабленому стані, тому що, коли ви напружені, то робите свої пологи важкими й болючими", – поділилася акторка в телешоу.

Ешлі Грем

Знаменита модель плюс-сайз, як і багато хто, вибрала домашні пологи з чоловіком. Подружжя запросило акушерку і доулу. А коли почалися перейми, Грем навіть встигла поснідати і позайматися йогою. Її чоловік пожартував, що Ешлі Грем займається йогою за розкладом, незалежно від будь-яких обставин.

"Якби я народжувала в лікарні, то боялася і хвилювалася б набагато сильніше. Але оскільки я була вдома, то ввімкнула комфортне тьмяне світло, могла з'їсти, що хотілося, побути в ліжку чи басейні", – розповіла про свої пологи Ешлі в спеціальному подкасті.

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