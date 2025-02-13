Почти все актеры умерли: как сложилась судьба звезд фильма "За двумя зайцами", которому советские власти вставляли палки в колеса
13 февраля 2025 года исполняется 116 лет со дня рождения Виктора Иванова – режиссера легендарного фильма "За двумя зайцами". Эта комедия, вышедшая на экраны в 1961 году, стала одной из самых любимых картин украинского кинематографа. Она не только завоевала сердца зрителей, но и столкнулась со значительными трудностями из-за советской власти.
По случаю этой даты OBOZ.UA вспоминает, как сложилась судьба актеров, сделавших этот фильм культовым. "За двумя зайцами" снимался на украинском языке, но в СССР это вызвало негативную реакцию. Советские чиновники настаивали на русском дубляже, поскольку считали, что украиноязычная версия не будет пользоваться спросом. В итоге оригинальная запись фильма долгое время считалась утраченной. Только в 2013 году исследователи случайно обнаружили украиноязычную версию в архивах Мариуполя.
При всех трудностях лента завоевала популярность и сохранила свой статус культовой комедии. Прошло более 60 лет с момента выхода фильма, и большинство его звезд уже ушли из жизни. Однако, их роли остались в истории украинского кинематографа.
Олег Борисов (Свирид Голохвостый)
Один из самых известных советских актеров, после "За двумя зайцами" продолжил успешную карьеру. Его талант отличался не только в комедиях, но и в серьезных драматических ролях. За свою карьеру он сыграл более 50-ти ролей в кино. Однако в конце жизни Борисов конфликтовал с советской системой и подвергался цензуре.
Умер в 1994 году в результате лейкемии.
Маргарита Криницына (Проня Прокофьевна)
Роль Прони Прокоповны стала главной в ее карьере. Несмотря на яркий комедийный талант, она не получила большого количества главных ролей в кино, хотя играла в театре и оставалась популярной среди зрителей.
Умерла в 2005 году.
Николай Яковченко (Прокопий Сирко)
Известный украинский актер, являвшийся не только звездой кино, но и выдающимся театральным исполнителем. Его комедийный талант и харизма сделали его одним из самых любимых актеров своего времени.
Умер в 1974 году во время операции по удалению аппендикса.
Нонна Копержинская (Секлета Лимериха)
Сыграла комическую мать Прони, а в жизни была одной из самых уважаемых актрис украинского кино. Она активно работала в театре и много снималась.
Умерла в 1999 году из-за рака.
Таисия Литвиненко (Химка)
Среди всех актеров "За двумя зайцами" единственная, кто еще жива – Таисия Литвиненко, сыгравшая роль Химки. Она не очень часто снималась в фильмах, поэтому самой выдающейся ее работой осталась фильм "За двумя зайцами".
Что известно о создателе "За двумя зайцами"
Виктор Иванов – украинский кинорежиссер и сценарист, работавший преимущественно на Киевской киностудии имени Александра Довженко. Его фильмы объединяли комедию, сатиру и глубокое понимание украинской культуры.
- Родился в 1909 году в Воронеже, но его творчество тесно связано именно с Украиной.
- Начинал как сценарист, участвовал в создании сценария к фильму "Максим Перепелица".
- Самой известной его работой стала картина "За двумя зайцами".
- Из-за украиноязычного сценария фильма и его национального колорита советская власть долго не давала картине широкого проката.
- После "За двумя зайцами" Иванов продолжил работать, но уже не смог повторить такой успех.
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