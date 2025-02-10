Приглашали даже коллег: как праздновали детские дни рождения в СССР

В советское время празднование детского дня рождения было значительным событием, хотя и без современных атрибутов торжеств, таких как торт со свечами или развлечения с аниматорами. В отсутствие специализированной праздничной индустрии, родители выкручивались, чтобы сделать этот день незабываемым для детей, даже имея ограниченные ресурсы.

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OBOZ.UA предлагает узнать, как праздновали дни рождения детей в СССР. Вы убедитесь, что даже скромное празднование было наполнено особым шармом.

Детский день рождения: как это было в СССР

В советское время празднование детского дня рождения существенно отличалось от современных торжеств. Не было ни ярких аниматоров, ни дорогих тортов из мастики, ни фейерверков. Однако это не мешало создавать теплую, семейную атмосферу, которая до сих пор вызывает ностальгию у выросших в тот период.

Подготовка к празднику начиналась заранее, ведь многие товары были трудно достать из-за дефицита. Несмотря на скромные возможности, родители пытались сделать этот день особенным для своих детей, используя всю свою креативность.

Праздничный антураж создавали с помощью воздушных шаров, самодельных гирлянд и даже новогоднего серпантина, который приходилось заготавливать заранее. В некоторых семьях ко дню рождения рисовали стенгазету с поздравлениями и фотографиями именинника. А особым атрибутом подростковых вечеринок был зеркальный дискотечный шар, который либо занимали у знакомых, либо изготовляли своими руками.

Кого приглашали на празднование

Приглашали на праздник не только друзей именинника, но и родственников, соседей и даже родителей. Часто гости приходили вместе со своими детьми, поэтому веселья хватало всем. Сидели все за одним большим столом – и дети, и взрослые, причем маленькие гости могли в любой момент отлучиться на игры, а старшие продолжали застолье.

Не было редкостью и внезапные гости – друзья со двора или одноклассники могли войти без приглашения, и их всегда принимали с радостью. В школах и детских садах существовала традиция – именинник приносил угощение для сверстников и воспитателей. А в пионерских лагерях для детей, родившихся летом, организовывали совместное празднование всех именинников сезона.

Меню было простым, но сытным: картофель с колбасой или курицей, традиционный салат оливье, рыбный салат с рисом, а также оригинальные блюда, например печеночный торт. Десерты также готовили из доступных продуктов – например, зефирный торт со сгущенкой, который был настоящим деликатесом.

Развлекательная программа строилась на совместных играх. Дети играли в прятки, шашки, доставали все имеющиеся игрушки и делились с друзьями на время игры.

Что дарили на день рождения в СССР

Празднование дня рождения начиналось с вручения подарков. В те времена ценились даже незначительные вещи – как цветные карандаши, фломастеры или шоколадка. Дети радовались даже книгам авторов-классиков. Самыми распространенными подарками в те времена были:

Игрушки: куклы, пластмассовые мишки, зайчики, слоники, машинки, самолетики

Конструкторы изготавливаемые из металла

Книги

Наборы для творчества: мозаика, цветной пластилин, карандаши, фломастеры, цветной мел

Сладости: шоколадки, зефир, конфеты.

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