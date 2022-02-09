Почему у принца Уильяма были ужасные отношения с Камиллой и как Кейт Миддлтон их помирила

Анна Кравчук
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Почему у принца Уильяма были ужасные отношения с Камиллой и как Кейт Миддлтон их помирила

Принц Уильям искренне обрадовался за свою мачеху Камиллу, когда правительница Елизавета II сообщила, что та получит титул королевы-консорта после восхождения на престол ее супруга принца Уэльского Чарльза. Однако, как сообщают источники, отношения между вторым по очереди наследником на корону и герцогиней Корнуолльской не всегда были теплыми и семейными.

После смерти матери, принцессы Дианы, ее детям было трудно принять новую избранницу отца. Помирить герцога Кембриджского с мачехой удалось его супруге Кейт Миддлтон, передает инсайдерскую информацию издание Мirror.

Чарльз и Камилла обнародовали свои отношения в начале 2000-х, через несколько лет после смерти Леди Ди (1997 г.). Однако Уильям и его брат принц Гарри не появлялись на публике с новой пассией отца до 2001 года.

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Отношения между принцем Уильямом и Камиллой изначально были непростыми

"Я думаю, что отношения между ними сейчас теплые, но, если честно, в начале этого не было. Им было трудно... Камилла никогда не пыталась быть мамой, но она была "другой женщиной", которая отнимала все внимание папы", – процитировал биограф королевской семьи Пенни Джунор слова анонимного источника в книге "Принц Уильям: рожденный быть королем".

Камилла и принц Уильям не появлялись на публике вместе до 2001 года

Между тем, инсайдер Daily Mail сообщил: "На ранних этапах брака Чарльза и Камиллы были огромные семейные ссоры. Все пытались адаптироваться к изменениям и встать на ноги. Тогда у Уильяма были не самые лучшие отношения с отцом".

Как оказалось, Уильям обладает весьма вспыльчивым характером. По словам источника, Камилла была шокирована, увидев "темную сторону прекрасного принца". На эмоциях он мог сказать грубости отцу в присутствии мачехи и, очевидно, делал это намеренно.

Сейчас отношения принца Уильяма с отцом и мачехой наладились

Несмотря на неприятные конфликты и ссоры в прошлом, сейчас старший сын отлично ладит с отцом. Кроме того, он тепло общается с Камиллой. Отношения в семье "построены на любви, привязанности и уважении". Уильям, как рассказали инсайдеры, осознал, что будущая королева-консорт делает Чарльза счастливым.

На укрепление семейных уз косвенно повлияла Кейт Миддлтон. Она нашла путь к сердцам мужа, свекра и свекрови через детей. По инициативе герцогини Кембриджской, все вышеперечисленные члены королевской семьи много времени проводят за воспитанием детей – 8-летнего Джорджа, 6-летней Шарлотты и 3-летнего Луи.

Кейт Миддлтон поспособствовала примирению мужа с принцем Чарльзом и его второй супругой

Напомним, когда принц Чарльз займет престол после смерти своей матери и станет королем, его вторая жена Камилла будет именоваться "королевой" и получит бесценную корону королевы-матери.

Коротко о личностях:

  • Принц Уильям – 39-летний герцог Кембриджский, граф Стратернский и барон Каррикфергюс. Старший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы.

  • Кейт Миддлтон – 40-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма. Родом из Рединга (Великобритания). Воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

  • Камилла (урожд. Камилла Размари Шанд) – вторая супруга (с 9 апреля 2005-го) Чарльза, принца Уэльского, наследника британского престола. После свадьбы получила все соответствующие титулы, включая и принцессы Уэльской, однако предпочитает использовать титул герцогини Корнуолльской.

  • Принц Чарльз Уэльский – 73-летний старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и её мужа принца Филиппа. Наследник британского престола, фельдмаршал, адмирал флота и маршал Королевских ВВС Великобритании. Женат на Камилле Паркер Боулз.

Как сообщал OBOZREVATEL, герцоги Кембриджские никогда не кричат на детей. Для того, чтобы их контролировать они используют собственный лайфхак.

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