Никаких криков. Какую хитрость используют Кейт Миддлтон и принц Уильям в воспитании детей

Ульяна Виноградова
Психология
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Никаких криков. Какую хитрость используют Кейт Миддлтон и принц Уильям в воспитании детей

Представители королевской семьи Великобритании герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям по-особому методу воспитывают своих детей. Они никогда не кричат на чад, однако придумали эффективный способ для их послушания.

Как пишет The Sun, в монаршей семье есть специальный "диван для чата", который ждет восьмилетнего принца Джорджа, шеститилетнюю принцессу Шарлотту и трехлетнего принца Луи в случае ссоры или беспорядка. Это обычное кресло, на котором герцоги Кембриджские проводят воспитательную беседу с детьми.

Дети Кембриджев всегда послушны.
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В этой семье малышам строго запрещено кричать и даже подавать на это намек. В противном случае их "удаляют" из компании. А специально обученная в Норландии няня Мария Борралло принимает все решения исключительно по заблаговременному согласованию с герцогом и герцогиней.

"Кейт и Уильям, как и Мария, строги с детьми, но обладают волшебной способностью казаться не такими. Это военная операция, о которой вы никогда не догадаетесь, потому что они яростно работают над воспитанием своих детей и делают так, чтобы все трое выглядели расслабленными и счастливыми. Они очень хорошо слушают детей, но остаются твердыми",– рассказал инсайдер.

Кейт Миддлтон и принц Уильям никогда не кричат на детей.

Также, по его словам, Кейт "немного строже", чем принц Уильям. Однако она регулярно хвалит детей за их хорошее поведение на публике.

В частности, известно, что Кембриджи являются частыми гостями Hurlingham Club в Фулхэме. Его участник рассказал, что дети герцогов всегда ведут себя "безупречно".

"Семья часто обедает там на свежем воздухе и пользуется спортивными и игровыми сооружениями клуба. Никаких истерик или швыряний едой, дети едят то, что им поставят. Они стоят в очереди вместе с остальными детьми и родителями в ресторане Harness Room и не просят никаких особых одолжений", – добавил гость Hurlingham Club.

Герцоги Кембриджские беседуют с детьми на диване в случае непослушания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стала известна привычка принца Уильяма, которая раздражает Кейт Миддлтон.

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