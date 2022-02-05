Никаких криков. Какую хитрость используют Кейт Миддлтон и принц Уильям в воспитании детей

Представители королевской семьи Великобритании герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям по-особому методу воспитывают своих детей. Они никогда не кричат на чад, однако придумали эффективный способ для их послушания.

Как пишет The Sun, в монаршей семье есть специальный "диван для чата", который ждет восьмилетнего принца Джорджа, шеститилетнюю принцессу Шарлотту и трехлетнего принца Луи в случае ссоры или беспорядка. Это обычное кресло, на котором герцоги Кембриджские проводят воспитательную беседу с детьми.

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В этой семье малышам строго запрещено кричать и даже подавать на это намек. В противном случае их "удаляют" из компании. А специально обученная в Норландии няня Мария Борралло принимает все решения исключительно по заблаговременному согласованию с герцогом и герцогиней.

"Кейт и Уильям, как и Мария, строги с детьми, но обладают волшебной способностью казаться не такими. Это военная операция, о которой вы никогда не догадаетесь, потому что они яростно работают над воспитанием своих детей и делают так, чтобы все трое выглядели расслабленными и счастливыми. Они очень хорошо слушают детей, но остаются твердыми",– рассказал инсайдер.

Также, по его словам, Кейт "немного строже", чем принц Уильям. Однако она регулярно хвалит детей за их хорошее поведение на публике.

В частности, известно, что Кембриджи являются частыми гостями Hurlingham Club в Фулхэме. Его участник рассказал, что дети герцогов всегда ведут себя "безупречно".

"Семья часто обедает там на свежем воздухе и пользуется спортивными и игровыми сооружениями клуба. Никаких истерик или швыряний едой, дети едят то, что им поставят. Они стоят в очереди вместе с остальными детьми и родителями в ресторане Harness Room и не просят никаких особых одолжений", – добавил гость Hurlingham Club.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стала известна привычка принца Уильяма, которая раздражает Кейт Миддлтон.