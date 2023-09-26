Почему распался 'Фантом-2', от чего умер Роман Матияш и как легендарной группе 90-х 'удалось' собрать 300 000 грн на ВСУ

В 1996-1999 годах украинские танцполы разрывали под треки инновационной в то время группы из Иваном-Франковска "Фантом-2". Участники легендарного коллектива – коренастый бодибилдер Роман Матияш и его хрупкая возлюбленная блондинка Ольга Гречко – создавали музыку в направлении евроденс. Фаны их обожали. Дуэт давал по 30 концертов в месяц, собирая огромные стадионы.

Поэтому распад коллектива был большим ударом для поклонников. Случилось это из-за расставания пары – сохранить профессиональные отношения без романтических они не сумели. OBOZREVATEL решил вспомнить, чем "Фантом-2" покорил украинского слушателя, от чего умер Роман Матияш и как группа помогла собрать деньги на ВСУ уже в 2023 году (чтобы посмотреть фото и видео, докролльте до конца страницы).

Свой путь Роман начал в другой группе под названием "Турбо-Техно-Саунд". Он тоже пользовался большой популярностью, однако Матияш был вынужден уйти из-за ссоры с другим участником коллектива.

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"Были какие-то противоречия. Лучше так, чем если бы они за спиной что-нибудь говорили", – рассказал брат певца-бодибилдера Олег Матияш для YouTube-проекта Fantom Movie Group.

Именно после того, как пути "Турбо-Техно-Саунда" и Романа разошлись, парень решил создать новый музыкальный проект, а в партнерши взял возлюбленную, с которой был вместе со школьных лет.

Брат артиста вспоминает: "Они вместе учились в школе. Она не намного младше его. И плюс у нас в парке такая дискотека была, называлась "Пятачок". Он стоял в охране, а она ходила развлекаться на ту дискотеку. И так оно завертелось И когда еще "Турбо" выступали, она ездила с ними на концерты. А как "Турбо" распались, то они решили вдвоем создать свой новый современный проект".

За время своего существования "Фантом-2" успели выпустить два кассетных альбома: "Звездные войны" (1996) и "Без контроля" (1997), первый из которых был официально продан миллионным тиражом. Эти поразительные цифры для 90-х годов сопровождались еще и постоянными гастролями и безумной популярностью. Дуэт даже выступал на одной сцене с немецкими коллегами из Bad Boys Blue.

Хит дуэта под названием "Двоє" до сих пор узнаваем среди современной молодежи. Клип на эту песню неоднократно выигрывал в хит-параде "Территории А".

А о популярности трека говорит то, что в 2023 году благодаря ему удалось собрать более 300 тысяч гривен на ВСУ, если точнее, то это три дрона для 24-й бригады, 46-го Отдельного батальона, подразделения аэроразведки. Сбор средств организовали украинские блогеры Владислав Таран и Дарья. Они переделали текст песни "Двоє", посвятив его украинским защитникам, благодаря чему всего за четыре дня собрали необходимую сумму.

Комментаторы были в восторге от такого "возвращения в прошлое", так что начали не только вспоминать легендарный "Фантом-2", но и неустанно донатить.

Возвращаясь к самому коллективу, в 1999 году он прекратил свое существование. Как мы уже успели отметить, это произошло из-за расставания Романа и Ольги. Они были более восьми лет в отношениях, но так и не создали семьи.

"Этот вопрос не ко мне, и ответа на него мы уже не будем знать. У нас в семье так принято: когда решишь, тогда и надо. То есть никто не подгонял... Именно из-за расставания группа распалась полностью. О замене речь не шла. Оля просто отошла и все – "хочешь, занимайся". Она не запрещала заменять ее, но он сказал: "Точка. Значит, мы свое исчерпали", – вспомнил в том же интервью Олег Матияш.

Ни Роман, ни Ольга больше к музыке не возвращались. Мужчина полностью посвятил себя спорту. В последние годы жизни он работал тренером и признавался, что ни о чем не жалеет, хотя и остались некоторые невыпущенные песни, которые он хотел показать миру.

В 2012 году Матияш попал в ДТП – его сбил автомобиль. У мужчины отказали обе почки. Тогда по всей стране бывшей легенде украинской музыки собирали деньги на лечение и процедуру гемодиализа, которая позволяла очищать кровь специальным аппаратом.

Еще пять лет после этого Роман продолжал жить и работать. Ему произвели пересадку почки, но проблемы со здоровьем никуда не делись. 8 июля 2017-го спортсмен скончался на 43-м году жизни. У него остались жена Наталья и дочь Настя.

Что касается Ольги, то она из информационного пространства полностью исчезла, а сейчас ведет непубличную жизнь. Доподлинно неизвестно, где она находится, однако на ее странице в Facebook местом жительства указан Львов.

Ранее из неподтвержденных источников распространялись слухи, что женщина переехала в Россию, однако в любом случае она там сейчас не находится.

Брат покойного исполнителя на вопрос по поводу Гречко отметил: "И до сих пор мы общаемся, нет никаких проблем. Конечно, не так как когда-то... По крайней мере, говорим друг другу "добрый день" – это уже хорошо".

Ранее OBOZREVATEL писал, что случилось с самой известной группой 90-х "Аква Вита": какую личную драму пережил Балан и почему Филатова провалилась на "Х-факторе".

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