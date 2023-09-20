'Аква Вита': что случилось с самой известной группой 90-х, какую личную драму пережил Балан и почему Филатова провалилась на 'Х-факторе'

Золотой состав группы "Аква Вита " в лицах двух солистов – Ирины Филатовой и Игоря Балана – был на пике популярности в 90-х годах. Коллектив гастролировал по Украине, давал десять концертов в месяц и попадал с хитами на радиочарты, однако ряд неудач и личный конфликт участников стал причиной распада "Аква Виты".

Артисты не просто закончили сотрудничество, а еще много лет публично скандалили. OBOZREVATEL расскажет, из-за чего распался коллектив, почему Ирина Филатова провалилась на "Х-Факторе" и какую личную трагедию пережил Игорь Балан (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Взлет и падение "Аква Виты"

Игорь Балан создал группу с первой солисткой Наталией Лучниковой в 1993 году, а уже в 1995-м они приняли участие в отборочном этапе фестиваля "Червона Рута" и прошли в финал. В шаге от возможной победы Лучникова бросила певца, и он начал срочно искать ей замену. Тогда друзья познакомили его с Ириной Филатовой.

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В этом составе артисты начали завоевывать награды, выпускать хиты и гастролировать по городам. С декабря 1996 года коллектив согласился на сотрудничество с художественным агентством "Территория А", с помощью которого стал еще популярнее.

Однако продолжался успех "Аква Виты" недолго. Сначала у коллектива закончились хиты, а после этого возникли споры с "Территорией А". Контракт они расторгли в 1999 году, после чего концерты и записи ощутимо сократились. Меньше чем через год группа распалась.

Что произошло с Ириной Филатовой

Певица вынуждена была заботиться о маме и учиться заново зарабатывать. Сначала она создала свою группу под названием "Phila", в которой была вокалисткой. Проект оказался неудачным и прекратил свое существование в связи с отсутствием спонсора. До 2011 года вокалистка работала на борту самолетов авиакомпании UM Air.

Триумфального возвращения в музыку не получилось. В 2011 году Филатова попыталась пройти кастинг на "Голос країни", но тренеры не развернулись. Летом в следующем году певица прошла кастинг шоу "Х-фактор", но на этапе тренировочного лагеря выбыла из проекта.

После ряда громких ссор, взаимных обвинений и попытки вернуть "Аква Виту" исполнительница публично обратилась к Балану с просьбой "забыть ее имя" и пообещала еще вернуться в шоу-бизнес.

Что произошло с Игорем Баланом

С 2001 по 2011 год солист "Аква Виты" сделал ставку на студийную работу и сотрудничество с украинскими звездами, среди которых Оксана Билозир, Виктор Павлик и Михаил Поплавский. После этого артист решил возобновить концертную деятельность и пригласил другую солистку.

Обновленным составом группа записала много новых песен, однако такую же популярность не завоевала. Кроме того, Игорь Балан пережил личную трагедию. За полгода до начала полномасштабной войны в Украине в возрасте 34 лет внезапно скончалась его приемная дочь Яна.

Диагноз женщине так и не поставили. Артист рассказал, что она с детства страдала из-за болевого шока по меньшей мере раз в год. Однако в 34 года за 2 месяца "сгорела". Певец предполагает, что это могла быть невыявленная онкология.

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