'Почему это ты топишь за Россию?' Потап, который был другом предателя Бардаша, рассекретил его настоящую позицию

Скандальный рэпер Потап, который был другом продюсера-предателя Юрия Бардаша рассекретил его настоящую политическую позицию. По словам Алексея Потапенко, за одиозные заявления, например, называние Украины "ненужной страной" или желаемые планы Кремля, могут отвечать "большие" деньги.

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Произнес это рэпер в контексте того, что продюсер якобы за неделю до начала полномасштабного вторжения работал над полностью украиноязычным проектом, направленным на развитие отечественного шоу-бизнеса. Он добавил в интервью российскому "журналисту" Юрию Дудю, что певец Wellboy и его популярность являются творением Бардаша.

"Почему это ты топишь за Россию, если за неделю до войны (полномасштабной. – Ред.) ты работал над украинским проектом, Юрчик", – обратился к скандальной персоне Потап.

Продюсер сознательно строил карьеру в Украине, но в неожиданный момент избрал путь предателя. Хотя репер был для Бардаша другом, сейчас он не поддерживает его политическую позицию и имеет совсем другие, чем он, взгляды.

"Что-то здесь не так! Здесь задействованы большие деньги, Юрчик!" – добавил Потапенко.

Напомним, Юрий Бардаш в прошлом году получил российский паспорт. Тогда у него хватило смелости назвать Украину "ненадобностью". По его словам, при получении российского гражданства продюсер спросил, что же ему сделать с украинским паспортом, и получил ответ – "ничего". "Знаете, этот украинский паспорт такой же ненужный, как Украина", – подытожил предатель.

Интересно, что от украинского паспорта отказываться он не торопится. По его версии, документ дорог Бардашу как история, но самая очевидная причина – возможность выезжать за границу как украинец.

В то же время, украинцев он считает заложниками, а наше государство планирует разделить на несколько частей. Он рассмеялся, что весь юг и столица отойдет в собственность РФ. Украинцев, не желающих подчиняться террористическим властям РФ, музыкант называет "зоопарком, цирком чудовищ, националистами и фашистами".

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