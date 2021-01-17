Победитель 'Холостячки' признался, как познакомился с Зеленским

Победитель реалити "Холостячка" Александр Эллерт рассказал, как произошло его знакомство с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, это случилось на юмористическом шоу "Рассмеши комика", когда он пришел туда со своим другом.

Как сообщил мужчина, тогда нынешнему главе государства понравились шутки парней. Подробностями он поделился в программе "Зе Интервьюер" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, во время оформления документов на участие в шоу, к Эллерту подошел Зеленский и спросил: "Сами пишите?", на что тот ответил: "Сами". Затем президент сказал: "Ну, давайте вам позвонят через неделю".

Кроме того, победитель "Холостячки" отметил, что очень сомневался в том, что с ним кто-то свяжется. И как оказалось позже, мужчине действительно поступил звонок от студии "Квартал 95", куда Эллерта и его друга пригласили на стажировку.

"Все, прошел стажировку, теперь уже шестой год здесь с удовольствием кайфую", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Эллерт поделился с поклонниками снимком, на котором показал, как будут выглядеть их дети с его возлюбленной Ксенией Мишиной.