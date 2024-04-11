Умер актер О. Джей Симпсон, обвиняемый в убийстве жены и ее друга: это одно из самых громких дел в США

10 апреля из жизни ушел известный американский актер и бывший спортсмен А. Джей Симпсон. Ему было 76 лет. Несмотря на блестящую футбольную карьеру и мощную фильмографию, наибольшую славу звезде принесла громкая история с убийством его жены и ее друга. Симпсон был одним из главных подозреваемых.

Сообщается, что актер скончался после безуспешной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление семьи знаменитости.

"Он был окружен детьми и внуками. В этот трудный период его семья просит уважать неприкосновенность частной жизни", – процитировали журналисты заявление родных Симпсона.

О. Джей Симпсон начал свою профессиональную футбольную карьеру в начале 1970-х годов. Он выступал за два клуба Национальной футбольной лиги: "Баффало Биллс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс". Симпсон стал одним из самых успешных раннинбеков в истории НФЛ. За свою карьеру он установил множество рекордов, получил много наград, включая звание ценнейшего игрока года и лучшего игрока нападения.

А после завершения спортивной карьеры Симпсон попробовал себя в совершенно новом амплуа – актерском.

Впрочем, уже в середине 1990-х имя бывшей звезды американского футбола и кино начало ассоциироваться исключительно с убийством его бывшей жены Николь Браун, а также свидетеля этого инцидента и друга Николь Рона Голдмана. Это дело до сих пор считается одним из самых громких в истории США. А все потому, что присяжные сочли Симпсона невиновным, хотя все доказательства указывали на противоположное.

Позже спортсмена-актера обязали выплатить 33,5 миллиона долларов родственникам погибших, подавших к нему гражданский иск. Симпсон же продолжал настаивать на своей невиновности.

После этого звезду неоднократно арестовывали за мелкие преступления. В 2008 году его даже приговорили к тюремному сроку за вооруженное ограбление. Он вышел на свободу спустя 9 лет.

Как писал OBOZ.UA, ранее скончался американский актер Карл Уэзерс. Наибольшую известность ему принесла роль боксера Аполло Крида в первых четырех фильмах "Рокки".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!