У звезды 'Зачарованных' нашли метастазы в мозге: болезнь изменила актрису до неузнаваемости. Фото

Американская актриса и звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти, которая уже больше 8 лет борется с раком, сообщила поклонникам грустную новость. У 52-летней артистки образовались метастазы в головном мозге. Она немедленно начала курс радиотерапии.

Видео дня

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась видео из медицинского центра. На нем она запечатлена в специальной маске для облучения мозга. Можно заметить, что глаза актрисы полны слез. Душераздирающий взгляд Доэрти расчувствовал 2 миллиона подписчиков в ее личном блоге (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"5 января моя компьютерная томография показала метастазы в мозге. Вчерашнее видео показывало процесс ношения маски, которую вы надеваете во время облучения мозга. 12 января состоялось первое облучение. Мой страх очевиден. У меня клаустрофобия, и в моей жизни многое происходило. Мне повезло, у меня есть замечательные врачи. Но этот страх… смущение. Вот так может выглядеть рак", – написала Шеннен.

Опухоль в молочных железах у Шеннен обнаружили еще в марте 2015 года. В 2016-м артистка перенесла мастэктомию, химиотерапию и радиотерапию. В 2017-м у знаменитости случилась ремиссия.

В 2020 году во время шоу Good Morning America звезда Голливуда сообщила, что ее болезнь вернулась и ей придется бороться с четвертой стадией рака.

Фанаты стараются поддерживать свою любимицу, оставляя приятные слова под ее постами: "Мы так любим тебя, Шеннен. Мы с вами. Я хотел бы лично забрать ваш страх и боль", "Вы смелая и сильная женщина. Продолжайте бороться!", "Я посылаю вам свою любовь, силу и терпение. Вы справитесь! Жизнь победит".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Шеннен Доэрти рассталась со своим мужем Куртом Исвариенко. Пара прожила вместе 11 лет. Это был самый долгий брак для знаменитости, ведь прошлые два не продлились года. Чтобы узнать детальнее – читайте наш материал.

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