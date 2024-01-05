Звезда 'Беверли Хиллз 90210' сделал вазэктомию после рождения пятого сына

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин признался, что сделал вазэктомию после рождения сына Зейна от танцовщицы Шарны Берджесс. Больше артист не сможет самостоятельно зачать наследников, но он уже воспитывает 5 сыновей.

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Когда самому младшему ребенку исполнителя роли Дэвида Сильвера в культовом сериале исполнилось 8 недель, актер понял, что может лечь под нож хирурга. Об этом пишет Page Six со ссылкой на подкаст "Old-ish".

"Зейн родился, и я подумал: "Пора прикрыть лавочку", – объяснил актер. Сейчас его сыну уже исполнился один год.

Этот шаг был вынужденным для супругов, ведь они не планировали рожать даже первого ребенка так быстро. Как рассказала Шарна Берджесс, она принимала противозачаточные таблетки, но все равно забеременела, поэтому на этот раз влюбленные решили действовать наверняка.

"Это был замечательный поступок Брайана, потому что противозачаточные средства всегда заставляли меня чувствовать себя сумасшедшей. Это был такой большой и красивый поступок, который он совершил, и он обеспечивает комфорт и отсутствие стресса в нашей сексуальной жизни", – рассказала 38-летняя мама.

Звезды предполагают, что в будущем могут сделать ЭКО, если захотят стать родителями еще раз.

У Грина есть еще несовершеннолетние сыновья: 11-летний Ноа Шеннон, 9-летний Бодхи Рэнсом и 7-летний Джурни Ривер, родившиеся в его браке с актрисой Меган Фокс, а также сын 21-летний первенец Кассиус Лиджа.

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