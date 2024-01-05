'Плохо, когда ты не можешь вернуться': руфер Mustang назвал единственную вещь, которая удивила его на войне

Украинский руфер Mustang Wanted (Григорий Кириленко), который в 2014 году раскрасил советскую звезду в Москве в цвета флага Украины, рассказал, что больше всего его удивило на войне. В момент полномасштабного вторжения экстремал находился в США. Вернувшись в Украину, летом 2022 года он вступил в ряды 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

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За годы своей руферской деятельности Mustang закалил характер, так что на фронте его мало что поразило. Кроме одного момента, которым он поделился в интервью журналисту Юрию Бутусову.

"Плохо, когда ты не можешь вернуться, – сказал военнослужащий. – Это уже такой сигнал, что человек морально начинает ломаться". Он добавил, что после такого военные просто отказываются возвращаться, или приходят крайне подавленными. "Если бы я больше времени там провел, возможно, со мной произошло б такое же", – откровенно сказал мужчина.

На войне экстремала удивило количество отказников. "Я почему-то об этом не думал, что они вообще существуют", – объяснил Mustang. Он отметил, что есть приказы от руководства, которые очень сложны в исполнении, или же на кону стоит немало человеческих жизней.

"Ты видишь карту и понимаешь, что там умрет много людей, – продолжил руфер. – Здесь считается круто, когда командир может взять ответственность на себя и сказать: "Моя группа этого делать не будет". Mustang считает такое решение правильным, хотя подобное встречается редко .

Кто-то отказывается идти на позицию, менять собратьев. "В армии это очень плохо. Даже не в армии блин, на войне. Трудная работа – нужно ее делать", – говорит гость.

Он также добавил, что при общении с другими военнослужащими слышал о давлении времени, ведь они не знают, сколько пробудут на позициях. "Оно выглядит сейчас, будто бесконечно, а время идет медленно, когда ты в пехоте", – объяснил Mustang.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как российская авиабомба попала в 35 метрах от места, где спал руфер Mustang: воин чудом выжил и рассказал подробности.

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