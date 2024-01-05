Российская авиабомба попала в 35 метрах от места, где спал руфер Mustang: воин чудом выжил и рассказал подробности

Украинский руфер Григорий Кириленко, известный под псевдонимом Mustang Wanted, с лета 2022 года служит в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" и защищает Украину от российской агрессии. В зоне боевых действий военный едва не простился с жизнью. Авиабомба упала в 35 метрах от него и чудом не задела.

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Эту историю Григорий рассказал во время интервью Юрию Бутусову. Он заметил, что авиабомб было две и обе управляемые. Они прилетели именно тогда, когда военный спал.

"Около меня УАБ [управляемая авиационная бомба – ред.] прилетел и это было близко. 30 метров от места, где я спал. Ну, может, 35. Их там две, кстати, было, таких ямы. Одна возле одной. Одна чуть дальше, а другая близко", – рассказал Григорий.

Также военный рассказал, как он чувствует, что бомба упала рядом или далеко. Вибрации земли очень легко могут объяснить, куда прилетело. В частности, Григорий утверждает, что не учитывает ракеты, которые падают чуть дальше от него.

"Там были прилеты рядом. Мне постоянно казалось, что оно где-то далеко, а когда сидишь ниже земли, то кажется наоборот, что ближе. Но я понял, что когда оно уже трещит и на тебя что-то сыпется, то это уже близко было. А все остальное уже можно не считать", – объяснил он.

С подросткового возраста Григория интересовал экстрим и риски. Поэтому он начал заниматься руферством – лазаньем по крышам. В частности, парень выполняет все трюки без защитного оборудования и чьей-либо помощи. Служение в Вооруженных Силах стало для него продолжением прошлого дела, ведь и там, и там есть большой риск, но совсем другие ощущения.

"Разные ощущения. В моменте возможно более опасно, когда делаешь какой-то трюк. Это может быть где-то три секунды, а потом все стабилизируется. В пехоте ты можешь быть на более или менее нормальной позиции, или на сложной, и там перманентный [постоянный – ред.] риск", – поделился ощущениями Григорий.

Руфер также рассказал, что избрал 47-ю бригаду через пост о расширении личного состава ее бывшего главного сержанта, военного поэта, Валерия Маркуса. Григорию очень понравилось, как поэт мотивировал присоединяться к тогдашнему полку, и это стало окончательным решением для Кириленко.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" Валерия Маркуса заменили на нового сержанта Виталия Аверина. Военный защищает Украину еще с начала войны с Россией с 2014 года.

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