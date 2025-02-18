Платят не за раздевание, а моделям угрожают: звезда OnlyFans развеяла популярные мифы о платформе и назвала подводные камни

Звезда OnlyFans развеяла самые распространенные слухи и стереотипы о популярной онлайн-платформе. По ее словам, деятельность на просторах сервиса помогает не только заработать деньги, но и разносторонне раскрыть свою личность, а обнародованный контент не обязательно должен быть эротическим. Кроме того, как отметила женщина, люди платят не за раздевание, а за возможность почувствовать себя нужными.

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Однако, конечно, в этой работе не обходится без подводных камней, ведь время от времени моделям приходится сталкиваться с угрозами или шантажом. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале OBOZ.LIFE.

Как отметила звезда OnlyFans, она решила зарегистрироваться на платформе в 2020 году, будучи зрелой личностью. По словам модели, сервис привлек ее возможностями для саморазвития, ведь на нем не обязательно делиться откровенным кадрами. Так, например, свою деятельность на платформе женщина начала с лайф-стайл контентом. Она рассказывала о себе, своей жизни и увлечениях, а в начале полномасштабного вторжения смогла даже создать волонтерский штаб в Киеве. Имея довольно большую базу фанатов, она говорила о теме войны и получила помощь от поклонников. Позже звезда OnlyFans начала создавать контент 18+ и поняла, что пользователи чаще готовы отдавать средства не за раздевание.

"Люди платят за возможность чувствовать себя важными и нужными. За то, что вы приоткрываете этот занавес своей жизни и впускаете человека к себе. За то, что он может прийти и рассказать о наболевшем, послушать советы. Конечно, с теми мемберами, с которыми выстроены крепкие, дружественные связи, возможен определенный секстинг. То есть стиль общения как в отношениях на расстоянии, такая "виртуальная девушка". Это идеальная модель заработка на OnlyFans", – отметила женщина.

По словам модели, из-за деятельности на платфороме в жизни случались ситуации, когда люди пытались ее шантажировать и угрожать. В большинстве случаев негатив был со стороны мужчин из СНГ. Как отметила звезда OnlyFans, другой неприятной особенностью работы в сервисе является угроза "слива" интимных фото или видео в другие соцсети или близким людям. Тем не менее, деятельность на платформе не мешает строить модели отношения. Она состоит в браке с мужем, а все ее родственники знают о необычной работе.

И конечно же на OnlyFans не обошлось без табу: "Прежде всего это террористическая деятельность, любой селфхарм, привлечение несовершеннолетних людей или тех, кто не давал согласия на то, чтобы находиться в кадре. Если модель находится под действием психотропных веществ или алкоголя, то на такой контент может быть брошена жалоба и его заблокируют. Бросить в бан могут за то, что модель использует чужие документы или скрывает свой настоящий возраст, или пытается перевести мембера на другие платформы или мессенджеры".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что модель OnlyFans переспала со 101 человек за 24 часа и сняла об этом документальный фильм.

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