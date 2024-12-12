Модель OnlyFans переспала со 101 человек за 24 часа и сняла об этом документальный фильм. Фото и видео

Малоизвестная (судя по ее предыдущему рейтингу) британская модель OnlyFans Лили Филлипс стала звездой сайтов для взрослых, после того как о ней была снята документальная лента. В фильме рассказывается об одном дне Лили, во время которого она переспала со 101 человеком.

Видео дня

Именно YouTube-версия ленты Джоша Питерс "Я переспала со 100 мужчинами за один день" и принесла Лили ведомость. В сети Х за два дня количество подписчиков на посты модели подскочило до 775 тысяч. И теперь Лили собирает команду из тысячи мужчин, чтобы повторить с ними односуточный секс-марафон.

Интересно – после того, как в октябре этого года 23-летняя девушка занималась сексом с более чем сотней мужчин в сутки, модель вроде бы сожалела. По крайней мере, так она сама говорила Джошу Питерсу в конце его фильма. Я чувствовала себя роботом, и это было нехорошо, говорила она.

"Такой марафон совсем не похож на обычный секс", – несколько раз подчеркнула модель. Правда, сделала она это в разных контекстах. Сначала девушка рассказывала, что очень любит экстремальные виды секса. Но уже в конце документальной ленты Лили даже плачет, когда говорит эти слова.

Более всего, по ее словам, Лили сожалеет, что "даже не разговаривала" с мужчинами из ее секс-марафона, и никого из них не помнит.

"Сейчас я могу вспомнить только пятерых, шести парней, и все. Это просто странно, но если бы у меня не было видео, я бы и не знала, что сделала это со 101 человеком", – рассказала Лили.

Приблизительно в середине документальной ленты девушка заметила, что не рекомендовала бы никому делать то, потому что "это было более интенсивно, чем она думала".

"Это не для слабых девушек. Если честно – было тяжело", – сказала она.

Но девушка либо уже забыла свою усталость, либо считает, что справится с ней. Так или иначе, она продолжает собирать тысячи мужчин для нового 24-часового марафона.

К слову, нынешний мировой рекорд в таких марафонах принадлежит Лиге Спаркс: звезда фильмов для взрослых в 2004 году в Польше переспала с 919 мужчинами в сутки. По ее словам, это событие было "единственной вещью, о которой она сожалела за 23+ года в порноиндустрии".

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