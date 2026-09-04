Платье в стиле кесарева сечения. Эпатажный выход "Мисс Уганда" на конкурсе красоты поразил весь мир. Фото

Представительница Уганды на конкурсе "Мисс Мира 2026" Элль Мухоза несомненно войдет в историю международного конкурса красоты благодаря своему эпатажному образу. Во время одного из этапов соревнования она вышла на сцену в платье "Слои жизни", дизайн которого посвящен теме кесарева сечения.

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Фотографии "Мисс Уганды" в необычном наряде появились на странице конкурса в Instagram. На кадрах видно, что платье Элль Мухозы состояло из слоев белой, желтой, розовой и красной тканей, символизировавших семь слоев женского тела, которые хирурги разрезают при кесаревом сечении – кожу, жировую ткань, фасцию, прямые мышцы живота, брюшину, мышцы матки и амниотический пузырь.

"Концепция платья вдохновлена слоями, которые можно увидеть при кесаревом сечении, а в более глобальном смысле – необыкновенным путешествием, во время которого на свет появляется новая жизнь. Каждый цвет и каждый слой были выбраны, чтобы отразить определенный этап, текстуру или трансформацию в этой истории, а не для того, чтобы символизировать конкретную расу", – описала образ дизайнер Киша Абдалла.

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Как отметила автор платья для "Мисс Уганды", наряд получил название "Слои жизни", ведь показывает, что жизнь не принадлежит ни одной конкретной расе или стране. Она универсальна. Образ Элль Мухозы создан, чтобы прославить женственность, человеческое тело и чудо жизни.

Глубокая идея наряда представительницы Уганды на "Мисс Мира 2026" потрясла аудиторию. О платье уже успели написать различные международные ресурсы, подчеркивая, что оно затрагивает тему всех трудностей, которые влечет за собой кесарево сечение.

"Восстановление может длиться неделями, поэтому платье стало впечатляющим визуальным воплощением того, через что приходится пройти телу матери во время родов", – отметили представители медиакомпании The Female Quotient.

"Платье, созданное для конкурса "Мисс Мира", – это не просто красивое модное изделие, а настоящая история, вдохновленная процессом кесарева сечения и опытом матерей, переживших его. Силуэт "русалка", волнистый тюль и многослойные текстуры символизируют различные этапы и стадии процесса рождения ребенка, а движение ткани отражает эмоции и преображения, сопровождающие материнство", – так описали наряд в Viral East Africa.

Образ Элль Мухози поразил и украинскую аудиторию:

"Шок на конкурсе Miss World: платье представительницы Уганды взорвало сеть, потому что его концепция посвящена кесареву сечению! Дизайнер Киша Абдалла создала платье "Слои жизни", которое благодаря цвету, текстуре и слою за слоем воссоздает анатомию этой операции. В то время как в мире моды об этом говорят как о высоком искусстве и смелости, в реальной жизни женщины до сих пор слышат унизительные замечания: "Ты не рожала сама", "Просто пролежала на столе", "Это роды для ленивых".

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