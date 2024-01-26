Писал об Украине и рисовал Шевченко: украинская актриса рассказала интересные факты о художнике, которого 'украла' Россия

Украинская актриса Надежда Маринка, которая снималась в 6 сезоне сериала "Пес", родом из Чугуева Харьковской области. С началом полномасштабного вторжения России ей пришлось уехать и эвакуировать в Португалию 11 детей. Там она планирует распространять украинское творчество, не забыв об одном из любимых украинских художников, которого украла себе Россия, – Илью Репина.

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA она рассказала несколько интересных фактов о его жизни. Оказалось, что Илья Репин и Надежда Маринка из одного города, поэтому это стало еще одной причиной для актрисы организовать проект, посвященный этому украинскому художнику.

"Очень хочу реализовать один проект, о котором думала еще до войны, посвященный художнику Илье Репину, который, как и я, родился в Чугуеве, и которого присвоила себе Россия. Кстати, сейчас многие источники изменили, что Репин – это все-таки украинский художник", – рассказала о своих планах Маринка.

Ее также удивило безразличие работников культуры, которые не отстаивали принадлежность Репина к Украине, ведь он создал невероятные художественные произведения, начиная с "Запорожцев пишут письмо турецкому султану", заканчивая "Бурлаками на Волге".

"Я начала писать о нем и думаю: почему Украина не отстаивала его? Ведь он очень много писал об Украине, написал портрет Тараса Шевченко, восхвалял манеру украинок одеваться", – рассказала актриса немного интересных фактов о Репине.

В частности, часто в обществе бытует мнение, что в восточной части Украины нет достаточного количества хороших писателей, хотя на самом деле это не так, о чем и отметила Маринка.

"Часто говорят: вот на западе Украины – Украина, а восточная часть – русифицирована. А мне хочется кричать, что у нас, на Слобожанщине, есть такой кусок культуры, о котором Репин и писал! Надеюсь, что когда-то у меня будет возможность представить то, что я сейчас записываю. И да, я хочу сделать что-то здесь, в Португалии. Что я не просто так сюда приехала. Я не хочу быть беженкой. Я хочу быть украинкой, в какой стране я бы не была", – эмоционально выразилась Надежда Маринка.

Ранее OBOZ.UA писал об украинских музеях, которые пыталась уничтожить Россия. Одним из них стал Харьковский художественный музей, в котором хранились в отдельной комнате работы Ильи Репина.

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