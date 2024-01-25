'Не перестану любить Достоевского из-за Путина'. Звезда сериалов Надежда Маринка о 'неполноценности' украинцев, эвакуации в Португалию мамы с 11 детьми и ДТП с любимым

Актриса Надежда Маринка до полномасштабного вторжения России в Украину снималась в сериалах и рекламе, работала телеведущей, ее даже начали узнавать на улицах. Но война изменила жизнь артистки. Чтобы спасти семью из 11 детей с оккупированной россиянами территории Украины, за которую шли неустанные бои, ей пришлось уехать за границу, работать на виноградниках и официанткой и снова начинать карьеру с нуля.

Видео дня

О жизни на две страны, знакомстве с известной португальской актрисой, которая помогала ей в первые месяцы полномасштабного вторжения, эвакуации многодетной семьи из Харьковской области, переходе на украинский язык и том, почему важно общаться на нем, особенно за рубежом, украинская актриса театра и кино, телеведущая, танцовщица и модель Надежда Маринка рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

– Расскажите о себе, своем пути как актрисы в Украине.

– Интересный путь. Наверное, еще с детства знала, что хочу заниматься этой профессией, потому что всегда тянуло к творчеству. Училась в Харьковской академии культуры. У нас был классный курс и преподаватели, настоящая театральная семья. После учебы уехала в Белую Церковь, где работала в театре. Когда почувствовала, что достигла определенной точки, решила покорять заграницу.

Там актерская профессия помогла мне, потому что я работала в разных шоу и мюзиклах в Южной Корее и Китае, имела гастроли и некоторое время даже была телеведущей детской программы. Это был очень интересный опыт, но я мечтала жить в Киеве и развиваться уже как киноактриса. Потому что до этого я была театральной актрисой с периодическими съемками.

Так что я купила собственное жилье и решила заняться киноактерством. Снималась в фильмах, сериалах ("Центральная больница", "Не женская работа", "Мальчик мой", "Несмотря ни на что", "Наперекор судьбе", "Водная полиция" и т. п.), рекламе, вела программу для детей на телеканале "Интер". Именно перед полномасштабным вторжением был пик: знала, куда двигаюсь, почувствовала, что Киев принял меня за свою, режиссеры, кастинг-директора звали для более серьезных ролей. Меня даже начали узнавать на улицах. К сожалению, многие из этих проектов не вышли из-за войны.

– Чем отличается ваш опыт работы в Украине и за границей?

– Ну, за границей мы – эксклюзив, особенно в Азии. Они смотрят на нас как на мультяшных героев. Там главное – привлекательная внешность. А еще помню такой момент, как работала по контракту в Китае и подавала паспорт на заселение в гостиницу. Все паспорта были одинаковые, российские, так что китаянка не поняла, что это за паспорт у меня такой. На что я гордо ответила, что украинский и что есть такая страна, как Украина! В Украине большая конкуренция, более высокие требования, действительно важен опыт – показать, что ты чего-то стоишь.

– В вашей анкете указано, что любите классическую литературу, особенно Достоевского. Изменились ли литературные вкусы после полномасштабного вторжения в Украину?

– Я не перестану любить авторов, которые тем более, если углубляться в историю, были против императоров и писали об ужасной власти. Сказать, что я буду осуждать человека, жившего 100-200 лет назад, из-за того, что делает сейчас Путин, – ну это смешно. Считаю, что нужно бороться с настоящим и будущим и не трогать прошлое. Хватит с нас разрушений... Конечно, я не буду утверждать, что культура и творческие люди "вне политики", но буду откровенной: есть то, на чем я росла. Не могу ненавидеть то, что кажется мне ностальгическим. Детским.

– Кого можете выделить из украинских писателей и актеров?

– Лину Костенко. Я всегда ученикам своим ее читаю. Уважаю творчество Станислава Боклана, у него много интересных работ, Ольгу Сумскую за ее вклад в кино и театр. Жаль, что ее дочь так и осталась в России. Андрей Исаенко, Олеся Жураковская и еще очень много ярких и талантливых актеров, полностью не раскрывших свой потенциал.

– В 2016 году вы сыграли в российском сериале "Забудь меня, мама", съемки которого проходили в Киеве. Получали ли после этого предложения сниматься в России?

– Предложений сниматься в России не было. И ни для кого не секрет, что Украина очень много проектов запускала совместно с Россией. Это была одна из наших ошибок, что, к сожалению, многие украинские актеры оставались в тени российских. Понятно, что поскольку спонсором была Россия, то и главные роли исполняли их актеры.

И это было всегда грустно, когда приходишь на площадку в Украине и понимаешь, что ты в своей стране, но главные роли играют россияне. Конечно, были люди, которые всегда были за украинское кино, и я им очень благодарна. Сейчас пришло их время. Время людей, которые действительно были правы еще до полномасштабного вторжения в Украину.

– Из-за полномасштабного вторжения в Украину вы уехали в Португалию. Почему именно туда?

– Сначала я с сестрой уехала во Львов. Там мы волонтерили какое-то время. Потом решила ехать в Португалию к брату, жившему там восемь лет и которого я не видела столько же. После переезда у меня был сложный психологический период: почему я в безопасности, а другим плохо? Значит, и мне должно быть плохо. Потом взяла себя в руки и решила помогать чем смогу. Вместе с сестрой устроилась на работу на виноградники, а затем переехала в Лиссабон и пошла в официантки.

– Вы не оформляли статус беженки?

– Нет. Я хотела, чтобы моя семья приехала, а это непросто – снять жилье для такой большой семьи. Для этого требуются средства. Но нам повезло. Мою семью приняла церковь в городе Фатима (религиозная Мекка, место паломничества), у которой есть свой дом. Это скорее отель для паломников, не очень предназначенный для жизни. Много чего из бытовых вещей там отсутствовало. Но потихоньку мы встали на ноги.

– После полномасштабного вторжения вы перешли на украинский язык. Как дался переход и говорите ли по-украински в быту и с близкими?

– И до полномасштабного вторжения я общалась на украинском. И где-то 70 процентов моих ролей были украиноязычные. Но в быту, с семьей и друзьями говорила по-русски. Сейчас, особенно когда я за границей, считаю необходимым общаться по-украински, чтобы тебя не путали и не принимали за россиянина. Моя мама никогда, даже в школе, не учила украинский язык. К сожалению, так было в Харьковском регионе. Но поскольку у мамы ДДСТ (детский дом семейного типа. – Ред.), то перешла на украинский ради воспитанников. И поскольку они учатся сейчас онлайн, это трудно, когда дети не понимают какого-то слова.

– Ваша мама вместе с адаптированными детьми до сих пор находится в Чугуеве?

– Нет, я сделала все для того, чтобы их вывезти. Было очень опасно оставаться в Чугуеве. Россияне уже входили в город. Но мама у меня – большой герой. Я таких людей не встречала. Когда она приняла первую приемную девочку (имея собственных четырех детей), была моложе меня. Большая часть жизни прошла с детьми. Так как адаптированные дети – это большая ответственность, ты не можешь влиять на генетику... Так вот, мама долго не хотела уезжать, очень много было вложено в дом, плакала и говорила, что уверена: пока она там, ракета не прилетит. Но все-таки я уговорила ее рискнуть, нашла волонтеров, и она вместе с одиннадцатью (трое уже совершеннолетних решили остаться в Украине) детьми и четырьмя собачками прибыла в Португалию.

– Вам помогала известная португальская актриса Осеана Базилио. Вы даже вместе должны были ехать на кинофестиваль в Кабо-Верде (африканское государство в Атлантическом океане, бывшая португальская колония. – Ред.) представлять спектакль по пьесе Натальи Блок Pele profundada ("Глубоко под кожей"), но так и не уехали?

– Сначала я жила у брата в Фатиме и посылала свои материалы в разные школы. Так я выиграла грант в школе In Impetus, и директор рассказал мне об Осеане Базилио. Поскольку мне негде было жить в Лиссабоне, она приняла меня в свой дом. Я очень ей благодарна. Потом оказалось, что она была на связи еще с тремя украинскими актрисами, но решила выбрать меня.

Когда я приехала, мы проговорили несколько часов. Люди из разных стран, национальностей, а оказались очень близки с ней. В школе актерства я начала готовить моноспектакль по пьесе Натальи на английском языке для кинофестиваля на Кабо-Верде, параллельно работая официанткой. Я целое лето потратила на то, чтобы мой английский был идеальным. Осеана очень помогала мне. И на одной из генеральных репетиций, когда уже были афиши, проданы билеты, я узнаю, что мой парень попал в аварию. Какой фестиваль, какое Кабо-Верде? Я уезжаю домой. Поэтому Осеана блестяще исполнила роль женщины, которая уехала от войны и якобы в безопасности, но ее психологическое состояние нестабильно, вместо меня.

– Вы начали жизнь на две страны?

– Да, начался сложный период. Не очень хочу углубляться, это такое личное. Сейчас скажу, что верю, что наши отношения пережили тяжелый период: война, ты в постоянном стрессе, люди начинают по-другому себя вести. Но любовь должна давать надежду на будущее. Настоящей неожиданностью для меня стало то, что мой парень во второй раз сделал мне предложение. Мы ведь должны были жениться еще в 2021 году, но умерла моя бабушка. Затем назначили дату на 5 марта 2022 года – началась полномасштабная война. Пусть это будет знаком того, что всегда есть надежда, всегда есть второй шанс.

– Стала ли Португалия для вас вторым домом и получаете ли предложения здесь как актриса?

– Не буду лукавить, Португалия стала для меня страной-душой. Мне везет здесь встречать хороших и искренних людей. К примеру, Осеана, ставшая мне почти сестрой. Мы постоянно на связи. Многие португальцы сочувствуют и помогают нам. Также с украинцами пытаемся реализовать разные проекты. Попробовала себя в качестве продюсера стоковой фотографии, ищу локации, моделей. Есть студия актерского мастерства для детей и взрослых на украинском языке. Я в поиске себя. Есть знания и хочу их отдавать.

Что касается актерской карьеры, то стараюсь выучить португальский язык, потому что все проекты здесь, конечно, на португальском. Как-то меня пригласили сыграть российскую певицу, так я написала письмо кастинг-директору с возмущением: "Вы что, с ума сошли?! Россияне напали на Украину! Это – наши враги, я категорически отказываюсь от всего, что связано с этой страной!"

– Каковы ваши планы на 2024 год?

– Хочу сделать уголок украинского театра в Португалии. Потому что здесь этого не хватает. Думаю, как это реализовать, где найти финансирование. Наша культура и традиции настолько широки! Помню, когда показывала Осеане Базилио наши традиционные украинские костюмы, нашу музыку, танцы, она была поражена.

Также очень хочу реализовать один проект, о котором думала еще до войны, посвященный художнику Илье Репину, который, как и я, родился в Чугуеве и которого присвоила себе Россия. Кстати, сейчас многие источники изменили, что Репин – все-таки украинский художник. Я начала писать о нем и думаю: почему Украина не отстаивала его? Он ведь очень много писал об Украине, написал портрет Тараса Шевченко, восхвалял манеру украинок одеваться.

Часто говорят: вот на западе Украины – Украина, а восточная часть – обрусевшая. А мне хочется кричать, что у нас, на Слобожанщине, есть такой кусок культуры, о котором Репин и писал! Надеюсь, что когда-нибудь у меня будет возможность представить то, что я сейчас записываю. И да, я хочу сделать что-то здесь, в Португалии. Что я не просто так сюда приехала. Я не хочу быть беженкой. Я хочу быть украинкой, в какой стране я бы ни была.

Читайте на OBOZ.UA интервью с португальцем, который приехал в Украину на велосипеде: о войне, которую игнорирует Европа, злой даме из поезда и лютых морозах.