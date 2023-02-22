Пике с новой девушкой с позором выгнали из ресторана, владелец которого фанатеет от Шакиры. Вирусное видео

Испанский футболист Жерар Пике попал в унизительную ситуацию в Барселоне. Спортсмена и его новую 23-летнюю девушку Клару Чиа, с которой Пике изменял известной певице и своей экс-жене Шакире, с позором выгнали из ресторана японской кухни.

Видео дня

Все произошло на глазах поклонников футболиста, которые сняли инцидент на камеру и распространили в сети. В TikTok ролик собрал почти 200 тысяч лайков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Исходя из свидетельств автора видео, Пике и его новая избранница зашли на ужин в японский ресторан, где известного футболиста, конечно, узнали посетители. Более того, к несчастью влюбленных, в заведении был владелец, фанатеющий от творчества Шакиры.

Увидев, что к нему пришел мужчина, сильно оскорбивший и унизивший исполнительницу, ресторатор попросил пару покинуть помещение и отказался их обслуживать.

Инцидент произошел на глазах других посетителей, слышавших разговор. Влюбленные не стали спорить, а быстро вышли из ресторана и сели в свой автомобиль.

Видео собрало более 4 миллионов просмотров. На кадрах видно, что пара вышла из заведения расстроена и проигнорировала фанатов с камерами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в июне 2022 года Шакира официально подтвердила расставание с Пике. Уже тогда ходили слухи о его изменах.

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