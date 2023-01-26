Пике ответил на песню Шакиры романтической фотографией с девушкой, с которой ей изменял

Испанский футболист Жерар Пике поделился фотографией с новой избранницей, в измене с которой его обвинила бывшая, певица Шакира. Пока артистка переживает болезненный разрыв и записывает песни, посвященные 11-летним отношениям, спортсмен не стесняется выставлять свои новые чувства на миллионную аудиторию.

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Именно за это его захейлити в комментариях поклонники исполнительницы. Кадр с новой избранницей появился в Instagram Пике (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как выяснили журналисты, на фото с известным футболистом позировала 23-летняя студентка Клара Чиа, с которой он познакомился до расставания с Шакирой. Именно с ней, по слухам, спортсмен изменял матери своих детей.

На фото они позировали за столиком, где экс-возлюбленный Шакиры нежно прижимался к своей новой девушке. В том, что фото имеет романтический подтекст, его подписчики не сомневаются.

Пост стал первым ответом звезды футбола на трек бывшей, где она его раскритиковала и унизила. В песне BZRP Music Sessions #53, собравшей уже более 200 млн. просмотров, Шакира прямо обвинила экса в том, что он ее бросил и изменил.

В тексте она также заявила, что достойна двоих 22-летних и намекнула, что Пике стоит не только заниматься в спортивном зале, но и прокачать умственные способности.

Стоит также отметить, что мировое сообщество стало в защиту 45-летней певицы, а ее бывшего в комментариях подвергли критике за подлый поступок и игру на чувствах артистки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в июне 2022 года Шакира официально подтвердила расставание с Пике. Уже тогда ходили слухи о его изменах.

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