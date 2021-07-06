Певице МакSим провели новое томографическое исследование: надежда есть

Российской певице МакSим (Марина Абросимова), которую ввели в искусственную кому из-за пневмонии, провели еще одну компьютерную томографию грудной клетки (до этого была 27 июня). За это время видимые ранее в легких очаги меньше не стали, лишь немного уплотнились.

Также появилось небольшое количество новых образований с признаками начального регресса. Об этом сообщила представитель певицы Маргарита Соколова изданию "Лайф" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"К сожалению, пока Марина по-прежнему на ИВЛ в тяжелом состоянии, прогнозов по выходу с ИВЛ нет. Еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!" – сказала женщина.

Видео дня

Напомним, что исполнительница МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram артистка сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

Вскоре МакSим попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 80% легких.

(width) 100%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова заявила, что последний раз общалась с артисткой до обеда 18 июня.