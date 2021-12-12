Певица TAYANNA об участии в шоу 'Маска': позволила дурачится, закрывать глаза и петь каверы

Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) приняла участие в гипершоу "Маска", которое транслируется на телеканале "Украина". Знаменитость примеряла на себя образ Гориллы.

За кулисами шоу TAYANNA призналась OBOZREVATEL, расстроилась ли она, что покинула проект. Также артистка рассказала о своем костюме, и знал ли кто-то об ее участии в "Маске" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

– Как вам костюм? В нем было комфортно?

Костюм очень классный. Думаю, как и всем в их образах, было жарко, потому что костюм все-таки тяжелый. В нем просто было неловко сгибать конечности и двигаться. Но канал предложил мне этот образ, и я приняла его. Мне все понравилось.

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– Как вам варианты звездных детективов? Вас ведь не назвали одной из первых.

Значит, я сумела их запутать. Думала, что первой меня все-таки узнает Оля Полякова. Мы с ней работаем вместе в одном продюсерском центре. Вообще мне трудно петь иначе и как-то завуалировать свой тембр, потому что он очень узнаваем. Я нашла только одну манеру, которой могла петь и действительно запутала детективов на первых двух выступлениях. Но потом решила, что не буду петь так же столько раз. Поэтому пела более своим голосом, но все равно немного измененным.

– Не расстроены ли, что покидаете проект? Может, планировали выйти в финал? Некоторые детективы даже прочили вам победу.

Я никогда ничего не планирую заранее. Всегда живу в моменте, здесь и сейчас. Просто получала удовольствие на каждом эфире. И круто в "Маске", что ты можешь позволить себе здесь такие вещи, которых на сцене делать не можешь – дурачить, закрывать глаза, петь каверы, которые тебе нравятся.

– Когда вы попали в номинацию на разоблачение, огорчились?

Нет, совершенно. Я же говорю, что не расстраиваюсь, потому что для меня нет поражений и побед. Для меня есть путь, и он интересен. Поэтому я всегда благодарю за опыт, тем более что мне очень нравится это шоу. Спасибо большое канала за такую возможность.

– Знал ли кто-нибудь из ваших родных или друзей о том, что вы участвуете в "Маске"?

Я никому не рассказывала. Просто говорила, что еду на съемки и все. Думаю, будем смотреть шоу вместе.

Коротко о знаменитости:

TAYANNA – 37-летняя певица, экс-солистка группы "Горячий Шоколад". Родом из Черновцов. Принимала участие в конкурсе "Голос Страны" и национальном отборе Украины на "Евровидение 2017—2018". Артистка была замужем. Воспитывает сына Даниэля.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в субботу, 11 декабря, состоялся восьмой выпуск гипершоу "Маска", в котором появилась новая героиня – Чайный цветок, а персонаж Жирафа не ответила взаимностью на чувства DZIDZIO. Кроме того, выступление Гориллы завершилось страстным поцелуем с Олегом Винником.