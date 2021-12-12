Певица TAYANNA об участии в шоу "Маска": позволила дурачится, закрывать глаза и петь каверы

Анна Яковлева
Люди
3 минуты
1,8 т.
Певица TAYANNA об участии в шоу 'Маска': позволила дурачится, закрывать глаза и петь каверы

Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) приняла участие в гипершоу "Маска", которое транслируется на телеканале "Украина". Знаменитость примеряла на себя образ Гориллы.

За кулисами шоу TAYANNA призналась OBOZREVATEL, расстроилась ли она, что покинула проект. Также артистка рассказала о своем костюме, и знал ли кто-то об ее участии в "Маске" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

– Как вам костюм? В нем было комфортно?

Костюм очень классный. Думаю, как и всем в их образах, было жарко, потому что костюм все-таки тяжелый. В нем просто было неловко сгибать конечности и двигаться. Но канал предложил мне этот образ, и я приняла его. Мне все понравилось.

Видео дня
Персонаж Горилла.

– Как вам варианты звездных детективов? Вас ведь не назвали одной из первых.

Значит, я сумела их запутать. Думала, что первой меня все-таки узнает Оля Полякова. Мы с ней работаем вместе в одном продюсерском центре. Вообще мне трудно петь иначе и как-то завуалировать свой тембр, потому что он очень узнаваем. Я нашла только одну манеру, которой могла петь и действительно запутала детективов на первых двух выступлениях. Но потом решила, что не буду петь так же столько раз. Поэтому пела более своим голосом, но все равно немного измененным.

Персонаж Горилла танцует с Олегом Винником.

– Не расстроены ли, что покидаете проект? Может, планировали выйти в финал? Некоторые детективы даже прочили вам победу.

Я никогда ничего не планирую заранее. Всегда живу в моменте, здесь и сейчас. Просто получала удовольствие на каждом эфире. И круто в "Маске", что ты можешь позволить себе здесь такие вещи, которых на сцене делать не можешь – дурачить, закрывать глаза, петь каверы, которые тебе нравятся.

Певица TAYANNA.

– Когда вы попали в номинацию на разоблачение, огорчились?

Нет, совершенно. Я же говорю, что не расстраиваюсь, потому что для меня нет поражений и побед. Для меня есть путь, и он интересен. Поэтому я всегда благодарю за опыт, тем более что мне очень нравится это шоу. Спасибо большое канала за такую возможность.

Певица TAYANNA в образе Гориллы.

– Знал ли кто-нибудь из ваших родных или друзей о том, что вы участвуете в "Маске"?

Я никому не рассказывала. Просто говорила, что еду на съемки и все. Думаю, будем смотреть шоу вместе.

Певица TAYANNA в образе Гориллы.

Коротко о знаменитости:

  • TAYANNA – 37-летняя певица, экс-солистка группы "Горячий Шоколад". Родом из Черновцов. Принимала участие в конкурсе "Голос Страны" и национальном отборе Украины на "Евровидение 2017—2018". Артистка была замужем. Воспитывает сына Даниэля.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в субботу, 11 декабря, состоялся восьмой выпуск гипершоу "Маска", в котором появилась новая героиня – Чайный цветок, а персонаж Жирафа не ответила взаимностью на чувства DZIDZIO. Кроме того, выступление Гориллы завершилось страстным поцелуем с Олегом Винником.

звездылюдишоу-бизнесшоуТатьяна Решетняк (Tayanna)TAYANNA