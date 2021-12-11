Соблазнительная Каменских и Полякова в роли Барби: как проходит 8 выпуск шоу 'Маска'. Фото

В субботу, 11 декабря, на телеканале "Украина" стартовал восьмой выпуск второго сезона гипершоу "Маска". Звездные детективы Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских, Андрей Данилко и DZIDZIO вновь собрались вместе, чтобы выяснить, кто из знаменитостей спрятался за роскошными костюмами и спел для них.

Чтобы запутать зрителей, участники по традиции выступали в уникальных костюмах. OBOZREVATEL внимательно следит за событиями на сцене (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ведущий программы Владимир Остапчук появился в ярком образе Безумного Шляпника.

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Отметим, что звездный детектив Оля Полякова удивила зрителей, представ в образе куклы Барби. Знаменитая блондинка появилась в эфире с розовыми волосами, которые собрала в высокий хвост, а также она сделала акцент в макияже на глазах, подчеркнув их длинными накладными ресницами.

Кроме того, наряд артистки также был впечатляющим – голубой джинсовый костюм, состоящий из куртки и коротеньких шорт, обильно украшенный золотыми металлизированными деталями.

К слову, еще один звездный детектив порадовал зрителей красивым нарядом. Настя Каменских предстала в новом выпуск в соблазнительном черном мини-платье оригинального кроя с открытыми плечами. Свой аутфит она дополнила яркими туфлями-лодочками розового цвета и аксессуарами.

На сцене появилась новая героиня – Чайный цветок. Она удивила звездных детективов необычными музыкальными подсказками. Отметим, что ее оригинальный образ, состоявший из роскошной шляпы в форме чашки с блюдцем, создал Назар Дидик.

Детективы предположили, что под маской скрывается Маша Ефросинина, Алена Винницкая, Jerry Heil или кто-то из экс-участниц группы "НеАнгелы".

Запутанные звезды начали единогласно скандировать: "Маску, маску!". Как оказалось, под маской Чайного цветка скрывалась известная Екатерина Павленко, солистка группы Go_A.

После загадочной Екатерины Павленко на сцену вышел первый участник – Робот. Он исполнил хит певицы Гайтаны "Шаленій".

Далее удивлять звездных детективов и зрителей вышел Тигр. Он исполнил песню Imagine Dragons – Believer.

Как прошел седьмой выпуск:

В прошлый раз на сцене гипершоу "Маска" было по-настоящему загадочно. Ведущий Владимир Остапчук появился в образе Гарри Поттера. Звездные детективы разгадали, кто скрывался под маской Норки, а также раскрыли загадочного Поросенка. Подробнее о том, как прошел выпуск, читайте по ссылке тут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что, певица Даша Астафьева принимала участие в шоу "Маска", примерив на себя образ Норки. Она откровенно рассказала, что было самым сложным в участии.