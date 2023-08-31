Певица родом из Киева Любовь Успенская похвалила Россию за аннексию Крыма: ее обозвали 'гнидой'

Пропутинская певица родом из Киева Любовь Успенская заявилась в аннексированный Россией Крым, где поспешила выслужиться перед обожаемой ею страной-террористкой. Артистка принялась расхваливать "изменения в лучшую сторону" на полуострове после того, как РФ его оккупировала.

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Так, запроданка приехала в аннексированный украинский Крым развлекать публику своим шансоном. С собой она еще и дочь прихватила. На пропагандистской пресс-конференции во время фестиваля "Таврида.АРТ" Успенская принялась расхваливать "теперешний" Крым.

Экс-киевлянка также цинично оскорбила Украину, выдав, что до 2014 года в Крыму было плохо.

"Крым очень сильно изменился. Стали лучше дороги. Я как раз вспоминала, как мы раньше мучились, добирались. И я уже даже не хотела работать. Я просто говорила: "Господи, я беру деньги не за концерты, а за эти трудные переезды". А сейчас здесь трассы, потрясающие виллы, потрясающие панорамы. Я даже спросила водителя: "Вам нравится больше Крым тогдашний или теперешний?" Он сказал, конечно, что теперешний. Но это можно было и не спрашивать, все очевидно", – расплылась в похвале Кремлю певица.

После этого уроженка Украины, которая сейчас является гражданкой США, но своей родиной все равно считает Россию, добавила: "Это счастье, что мы вернули наш Крым. И больше никому не отдадим".

Видео с "патриотическими" одами Успенской распространили в украинских пабликах, где украинцы быстро поставили "соотечественницу" на место язвительными комментариями.

Интернет-пользователи пишут: "То тебе паскуда просто виллу украинцы не давали для отдыха, потому что знали, что ты гнидой станешь в будущем. Крым – это Украина, потому что так исторически сложилось и Украина с ее мозгами там сделала первую инфраструктуру, которую вам не под силу было даже вообразить! Так что, Люба УсИпенская, иди лесом, ибо Кабзон ждет", "Хуже чужих блох, только свои гниды", "Забрать гражданство Америки! Пусть живут в России", "Из-за тех запухших глаз действительно можно увидеть "прекрасный" Крым", "Ботокс в мозги ударил!", "Потрясающие дроны и потрясающий мост! Потрясающие окопы вдоль пляжей!"

Напомним, Успенская родилась и начала свой творческий путь в Киеве. Она выступала в местных барах, будучи еще совсем юной девушкой. Училась в Киевском музыкальном училище имени Глиэра. Однако украинской артисткой шансонье себя никогда не называла, а вот "патриоткой России" – да. Долгие годы Успенская провела в эмиграции в США, но все равно считает РФ своей родной страной. После полномасштабного вторжения звезда шансона замолчала, а потом поняла, что так в "любимой" России ее могут не понять, поэтому принялась восхвалять кровавый путинский режим и войну в родной Украине, превратившись в очередной рупор кремлевской пропаганды.

Как писал OBOZREVATEL, ранее пропагандистский концерт пропутинских певцов Олега Газманова и SHAMAN чуть не обернулся "трагедией" из-за прожженной шинели, разгоняют российские СМИ. По словам псевдо-журналистов, "чудо" спасло россиян, которые заявились во временно оккупированный Крым со своими одами террористам.

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