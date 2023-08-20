В Крыму во время пропагандистского концерта Газманова огонь 'чуть не убил' пропутинского певца SHAMAN

Пропагандистский концерт пропутинских певцов Олега Газманова и SHAMAN чуть не обернулся "трагедией" из-за прожженной шинели, разгоняют российские СМИ. По словам псевдо-журналистов, "чудо" спасло россиян, которые заявились во временно оккупированный украинский Крым со своими одами террористам.

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Сообщается, что во время выступления на сцене загорелось пальто автора смехотворного трека "Я русский". Но "жизненно важные органы", как утверждает он сам, не пострадали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Что не удивительно, ведь пальто загорелось в нескольких метрах от него, так что драматическая история об "чуде" и возможной "трагедии" сильно притянута за уши.

Во время исполнения одной из своих песен SHAMAN покрутился и выбросил шинель на пол. Все это сопровождало пиротехническое представление. Шинель артиста упала неподалеку от оборудования, в результате чего искры подожгли верхнюю одежду.

В интервью пропагандистам исполнитель позже показал дыру в ткани и заверил, что не пострадал, но испугался.

Кстати, весной этого года путинист выпустил новую абсурдную композицию о своей стране, но в этот раз даже россияне были в шоке. Для клипа он надел "байкерский" образ с флагом РФ. Кроме того, в треке он поет: "Мы не на коленях", но сам вооружился наколенниками, еще и чуть не "зиганул".

Однако такие смелые видео исполнитель может снимать только недалеко от Кремля. Когда дошло до того, чтобы лично посмотреть, что россияне творят в чужой стране, он прикрылся женой.

Как писал OBOZREVATEL, этим летом в оккупированном Крыму решились выступить немногие российские артисты. Кто именно – читайте в нашем материале.

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