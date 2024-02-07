Певец-поклонник Фарион увидел на Нацотборе 'культурную деградацию украинцев': сам он ранее сотрудничал с Долиной и Повалий

Народный артист Украины Анатолий Матвийчук, который сейчас находится в США с художественным туром "Співай рідною", подверг критике Нацотбор на Евровидение-2024 и увидел в шоу "культурную деградацию украинцев". Ему не понравились выступления артистов, в том числе и победительниц конкурса alyona alyona и Jerry Heil.

Певец, несколько месяцев назад называвший языковеда Ирину Фарион "мощной и неординарной личностью", высказал свое мнение в Facebook. Отбор в этом году он охарактеризовал как "такое себе среднее "европейское пати" с забавными и экстравагантными персонажами".

Звезде показалось странным, что во время войны украинцы устраивают подобные развлекательные мероприятия. Также у Анатолия Матвийчука возникли вопросы к вокалу конкурсантов и их репертуару.

"Так вот, композиция этого новосозданного дуэта выглядела как определенный конструкт известного доктора Виктора Франкенштейна – сочетание трогательной мелодии запевов, странного текста о Матери Терезе и Деве Марии, идущих по лезвию, и невероятно темпового пулеметного рэпа, который трудно воспринимать вербально. Хотя, думаю, что каждый из исполнителей этого искусственного дуэта имел бы право на свою личную эстетику. Но ведь никак не вместе", – сказал артист о песне победительниц Нацотбора.

Кроме этого, исполнитель возмутился из-за творческих псевдонимов звезд. Например, певец не понимает, почему Алена Савраненко взяла сценическое имя alyona alyona, а не Олена.

"Как, например, объяснить здесь украинцам, при чем здесь российская форма имени "Алена-Алена", а не Олена, и почему у Яны Шемаевой из Василькова такое странное псевдо – Jerry Heil", – добавил Анатолий Матвийчук.

В заключение он подытожил, что попурри на темы легендарных песен Владимира Ивасюка, которое показали в финале Нацотбора – это демонстрация "культурной деградации украинцев и потеря самого ценного, что у нас было до последних лет".

Как известно, Анатолий Матвийчук писал сценарии концертов и телепрограмм, стихи, песни и поэтические тексты для многих исполнителей, популярных во всем постсоветском пространстве — Софии Ротару, Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной, Таисии Повалий, Ирины Билык и других. Некоторые из них сейчас работают на Россию.

В ноябре 2023 года, когда общество всколыхнули скандальные заявления Ирины Фарион, за которые ее уволили из Национального университета "Львовская политехника", Анатолий Матвийчук в "мыслях" для "Главкома" выступил в ее защиту.

"Да, она выбрала из всего инструментария, который есть в ее распоряжении, самый эмоциональный, самый брутальный стиль – это стиль разъяренной, безжалостной и острой на язык толпы, которая не подбирает слов, а выхватывает их из своего сознания, как из взбудораженного жерла вулкана. И что она, по сути, говорит не так?!" – писал певец.

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