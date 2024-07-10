Звезда 'Далласа' и других американских сериалов 90-х Пэт Колберт скончалась в 77 лет

Звезда сериала "Даллас", американская актриса Пэт Колберт скончалась в 77 лет. Смерть наступила еще 23 июня, однако СМИ стало известно о ней только сейчас.

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Душа звезды 90-х отошла в вечность в ее доме в Комптоне, Калифорния. Как пишет Deadline, за последние 10 лет она перенесла три инсульта, заставивших актрису отойти от дел.

Примечательно, что Пэт Колберт до сих пор не похоронили. Церемония прощания намечена на 20 июля. Коллеги звезды с грустью подтвердили новость о ее смерти.

Актриса дебютировала на телевидении в 1979 году на второстепенной роли. Вскоре она стала одной из главных героинь мыльной оперы "Фламинго-роуд".

Карьера актрисы в большинстве своем состояла из участия в сериалах, которые в далекие 90-е с удовольствием смотрели в США. Самой яркой ролью американки считают ее героиню Дору Мэй в сериале "Даллас".

На сайте imdb утверждается, что Колберт продолжала играть перед камерой до 2015 года. Ее последний проект получил название "Если бы не Его милость".

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