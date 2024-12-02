Первый скандал на Евровидении 2025: представителей Черногории могут дисквалифицировать из-за грубого нарушения правил

69-й песенный конкурс Евровидения 2025 не обошелся без скандалов, хотя участники еще даже не успели встретиться на международной арене в швейцарском городе Базель, где состоится шоу. Представителей Черногории – группу NeonoeN – могут дисквалифицировать из-за серьезного нарушения правил.

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Дело в том, что на музыкальном соревновании исполнители должны представлять новые песни, которые не были обнародованы или представлены публике ранее 1 сентября 2024 года. Однако на Нацотборе члены коллектива победили с композицией "Clickbait", с которой выступали на одном из фестивалей в 2023-м, сообщили на Telegram-канале "Єврофани".

Теперь участие NeonoeN в песенном конкурсе остается под вопросом, поскольку, по словам вещателя Черногории, продолжается необходимое расследование: "Решение о потенциальной дисквалификации будет принято после консультации с Европейским языковым союзом (EBU), организатором песенного конкурса Евровидения".

Доказательства нарушения правил

Члены музыкального коллектива NeonoeN проигнорировали одно из важнейших правил Евровидения, касающееся избранной песни. На видео с фестиваля Kulture Zabjelo, состоявшемся в июне 2023-го, попал момент, где артисты исполняли перед большой публикой фрагмент конкурсного трека "Clickbait", однако немного в другом звучании.

Реакция группы

На своей странице в Instagram исполнители отметили, что до победы на Нацотборе они были очень малоизвестны. Большинство их концертов проходили в полупустых помещениях, поэтому они не видят проблемы в том, что фрагмент песни услышали несколько человек.

"Нам действительно интересно, кто-нибудь из аудитории хоть вспомнил, что ее слышал? Особенно, если решили через два года проголосовать за нас на фестивале Montesong. Но, как мы говорили с самого начала – наша цель на самом деле играть музыку, которую мы создаем, и расширять ее возможности. Обратите внимание, что песня не была опубликована, коммерческая или использована любым другим способом и что она не могла иметь конкурентное преимущество в конкурсе", – написали музыканты.

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