''Первый концерт проплакал'': Шуров рассказал, какие планы разрушила война, и признался, что хотел закончить карьеру

Украинский музыкант и солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров 24 февраля 2022 года планировал давать концерт в Буковеле. После новости о нападении России на Украину его семью охватила паника и певец начал рассуждать, как забрать родственников из Киева. Кроме того, он сразу задумался о том, как вывезти микроавтобус из столицы, чтобы развозить на нем гуманитарную помощь.

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Об этом Шуров вспомнил в программе "Муз_оборона" на канале "Дом". По его словам, долгое время он не мог слушать музыку и заново взяться за творчество. Даже радио в автомобиле доводило его до слез в начале полномасштабного вторжения РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В марте я понял, что все изменилось, больше не занимаюсь музыкой. Мы жили с чувством, что потеряли дом, профессию, все. Это очень страшное чувство. В начале апреля мне впервые предложили поехать к военным с выступлением, тогда я был за рулем и сказал: "Какая музыка? Когда я слышу любую песню, у меня льются слезы, я даже не могу вести машину. Поэтому я радио не включаю", – рассказал артист.

Из-за эмоционального состояния Шуров не мог вернуться к музыке и строить планы. Более того, как он подчеркнул, у него до сих пор нет вдохновения писать новые песни. Однако именно защитники Украины спасли его от депрессии и внушили светлую веру в будущее. Музыка и благотворительность стали для Дмитрия своеобразным лекарством.

"Я дал первый концерт и понял, что музыка для меня – это спасательная палочка и эти концерты вытащат меня из этого состояния... Я увидел людей, которым гораздо труднее, рискующие жизнью. Пообщался с ними и почувствовал, что для них важно то, что мы вдыхаем одну пыль, поем вместе, смотрим друг другу в глаза. Первый концерт я просто проплакал. А когда начал петь "Вітчизну", меня вообще расквасило", – поделился исполнитель хита "Шампанські очі".

Напомним, с 2014 года селебрити начал писать песни только на украинском. Для этого ему пришлось погрузиться в материал, читать украинскую поэзию, слушать музыку на государственном языке. С детства знаменитость слышал примерно в одинаковой пропорции украинский и русский, ведь родители мамы – патриоты, а папы – военная семья, люди, которые всю жизнь общались на русском.

Как ранее писал OBOZREVATEL, мама Оли Поляковой около 20 лет своей жизни провела в РФ, куда переехала к новому избраннику после развода с первым мужем. Исполнительница призналась, что родственница только недавно избавилась от элитного дома в России. Чтобы узнать, за какую сумму продали недвижимость – переходите по ссылке.

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