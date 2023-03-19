Полякова призналась, что недавно продала элитный дом в РФ, где почти 20 лет прожила ее мама

Мама известной украинской певицы Оли Поляковой около 20-ти лет своей жизни провела в РФ, куда переехала к новому избраннику после развода с первым мужем. Покинула Светлана страну-террористку только в мае прошлого года, после полномасштабного вторжения. Однако не только близкий человек связывал артистку с Россией – там у нее была недвижимость.

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По словам Поляковой, элитный дом в хорошем районе она продала совсем недавно. Сделала это, чтобы точно не иметь никаких связей с агрессором. Подробнее исполнительница рассказала в интервью Рамине Эсхакзай для ее YouTube-канала.

"У нас там был дом. Совсем недавно мы его продали. Продали за 15% от его стоимости. Это был очень красивый, элитный дом в хорошем районе, с лесом. Жаль, что мы не смогли взять хотя бы те средства, которые в него вложили. Но просто продавали, потому что нужно было избавиться от этой недвижимости, чтобы не иметь ничего общего с Россией. Потому уже недвижимости в России нет", – заверила Полякова.

А вот для ее мамы, как можно понять по словам певицы, решение покинуть страну-террористку далось не просто. Россиянин, с которым состояла в отношениях женщина, остался дома.

"Моя мама в мае-месяце выехала из России. Вы помните, какую деятельность я вела в соцсетях. Мне было очень страшно за нее, но я все равно продолжала это делать. Я ей говорила: "Ты не можешь там находиться. Ты у меня там как заложник. Я боюсь за тебя. Неизвестно, как они захотят закрыть мне рот, если ты там находишься"... Я постоянно думала о том, как они захотят надавить на меня. В мае она уехала ко мне во Францию, оставила в РФ своего нового бойфренда. Это для нее тоже трагическая история, им пришлось расстаться, но он был против путинского режима", – поделилась Полякова.

Как писал OBOZREVATEL ранее, после пропагандистского митинг-концерта в "Лужниках", который состоялся 22 февраля, Оля Полякова прокомментировала событие популярным стихом Петра Маги. Она зачитала поэзию под названием "Послание", которую поэт-военный написал в окопе.

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