Первые участники Евровидения 2025 года отказались от участия на фоне скандала с нарушением правил

Музыкальная группа NeonoeN из Черногории, которая должна была представлять страну на международной сцене Евровидения 2025, добровольно отказались от участия в песенном конкурсе с композицией "Clickbait". Дело в том, что через несколько дней после победы в Нацотборе они попали в скандал из-за нарушения правил соревнования.

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О своем решении артисты сообщили телекомпании RTCG. Исполнители отметили, что на их место будет избран новый представитель, которого они готовы поддержать лично.

"Победа на Нацотборе принесла нам публичность, которую мы не выбирали и не могли контролировать. Отмечаем, а факты это подтверждают, что выполнение рабочей версии песни вживую не поставило под угрозу сам процесс фестиваля и не могло повлиять на его конечный результат или наш рейтинг. Факт также в том, что было много подобных примеров, и Европейский языковой союз всегда принимал решение об участии этих песен, поскольку у них не было конкурентного преимущества перед другими, и это всем понятно", – отметили исполнители.

Однако участники NeonoeN не хотят быть частью скандалов или каких-либо других событий вне индустрии. По словам артистов, их главной целью всегда было распространение своей музыки, а не появление на сцене Евровидения, поэтому они решили отказаться от участия в конкурсе.

"Огромная благодарность за поддержку коллегам-музыкантам, любителям хорошей музыки, друзьям, знакомым, журналистам и широкой общественности Черногории и иностранцам, которые давали нам силы в последние дни. "Clickbait" продолжает жить как музыкальный сингл, но, к сожалению, также и как современный социальный феномен", – добавили артисты.

Напомним, до официального отказа участников музыкальной группы NeonoeN от появления на Евровидении, их участие в песенном конкурсе оставалось под вопросом из-за серьезного нарушения правил. Дело в том, что на соревновании исполнители должны демонстрировать новые песни, которые не были обнародованы или представлены публике ранее 1 сентября 2024 года. Но на Нацотборе коллектив победил с треком "Clickbait", что звучал в их исполнении на фестивале Kulture Zabjelo летом 2023-го.

Артисты оправдались, отметив в своих соцсетях, что на момент проведения мероприятия о них почти никто не знал. Большинство концертов NeonoeN проходили в полупустых помещениях, поэтому они не видят проблемы в том, что фрагмент песни услышали несколько человек.

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