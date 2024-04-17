Первая жена умерла, второй изменил. Что известно о женщинах Василия Вирастюка и кто родил спортсмену четвертого сына

Украинский спортсмен и народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк в свои 49 лет в четвертый раз стал отцом и еще во время пребывания в 15-летнем браке с супругой Инной уже начал новые отношения, которые на его счету уже третьи. Новой избранницей стала 38-летняя Ирина, о которой силач много не рассказывает.

Самый первый брак спортсмена со Светланой был непродолжительным – только 3 года с 2003 по 2006 год – из-за ее внезапной смерти на горнолыжном курорте в Турции под лавиной снега. У пары остался общий сын Адам, которому сейчас 20 лет. Он рассказал в интервью Славе Демину, что тяжело переживал потерю, но один сон заставил взять себя в руки.

"[Начал пить] до девятого дня. Вот в течение этих дней, пока мы не заказали службу Божью на девятый день, я не просыхал. Я утро начинал со стакана водки. Потом взял себя в руки на девятый день, сказал, что жизнь на этом не заканчивается, нужно заканчивать. У тебя подрастает сын, надо жить, работать ради него, ради своего будущего. Как раз в ту ночь такой сон – она мне сказала: "Не нужно себя так убивать. Не переживай сильно. Переживаешь, я знаю. Тем, что я тяжело умирала в мучениях, я тебе скажу, что это все было очень быстро и легко. Поэтому не убивайся так". И все, я занял себя работой", – вспомнил мужчина.

Тогда еще совсем маленького сына он отдал под опеку своих родителей. После похорон Светланы они забрали Адама и уехали в Ивано-Франковск.

Вскоре он начал новые отношения с Инной, брак с которой продлился 15 лет до 2024 года. У супругов родились еще двое сыновей – 16-летний Олег и 8-летний Саша. Как указывает спортсмен, они всегда не сходились с взглядами воспитания.

"Мы прожили вместе 15 лет, родили двоих детей и было всякого. Если ты хочешь узнать, на чем мы не сошлись, то еще раз скажу и повторюсь – это разные взгляды на воспитание детей. Я всегда стоял на том, что с детьми нужно общаться. Если есть конфликт, то всегда нужно выслушать и узнать, как минимум, два варианта, поэтому я садил напротив себя и всегда общался, и всегда разговаривал. А моя жена – бескомпромиссная. У нее подход – вытащила саблю и рубит", – сказал он.

Как отмечает спортсмен, крушением отношений стала поездка Инны в Прагу, Чехия, вместе с детьми в начале полномасштабного вторжения России. Сам он настаивал остаться в Украине, но жена последовала совету матери и уехала.

"Уважение, пожалуй, было, взаимопонимания не было где-то там на финальной стадии. Я был виноват в том, что я их отпустил за границу. Надо было все-таки настаивать на том, чтобы они никуда не ехали, потому что в том не было никакой нужды. Она уперлась, я уеду за границу. И вот оттуда пошел раскол этот, то есть любви", – объяснил мужчина.

Свои новые отношения с 38-летней любимой нардеп начал еще в браке. С новой избранницей Василий Вирастюк познакомился случайно во время семейного ужина. Ирина на 11 лет младше спортсмена, но это не стало преградой их отношений, в результате которых мужчина воспитывает 9-месячного сына Владимира.

"Мы с женой Инной были в ресторане. Это происходило в Ивано-Франковске и подошла группа девушек чисто сфотографироваться. Это было наше первое знакомство. Где-то как раз был 2019 год. Это вот первое случайное знакомство, мы нашли потом по фейсбуку, можно легко отследить. Это [начало активного общения] уже был 2021 год. Увлечение уже пришло потом, в процессе, как раз полномасштабного", – объяснил он.

Новый роман нардеп от партии "Слуга народа" считает местью за выезд жены с детьми за границу. В частности, общие с Инной дети – Олег и Александр – поступок отца не очень положительно расценили, хотя тот до сих пор не женился, а проживает пока в гражданском браке. Как рассказывает спортсмен, 16-летний Олег настороженно относится к новой любимой Вирастюка. Тем более инициатором развода с Инной был нардеп. В настоящее время экс-жена требует немалую сумму ежемесячных алиментов и это в разы преувеличивает его возможности.

Окончательный развод должен состояться еще в январе, но супруги до сих пор в браке на бумаге из-за проблем с судом.

"Нас должны были окончательно развести 28 января. В настоящее время нас не разлучили, потому что во время военного положения есть такая норма, если начинается судебное заседание, и начинается воздушная тревога, то судья может прекратить или сделать паузу на неопределенный срок. И вот до этого момента еще не назначена дата суда, где будет окончательно нас разведено", – сказал нардеп.

В частности, спортсмен рассказал, что больше всего ценит в отношениях: "Свои отношения я всегда выстраивал на доверии, откровенности, честности и прямолинейности. То есть, какой ты есть. Не нужно на себя вешать маску, потому что рано или поздно это все будет видно", – рассекретил он.

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