''Ни одного поста в поддержку Украины'': куда исчезла ''тайная жена'' Винника и в чем ее обвиняют фанаты. Фото

Загадочное исчезновение украинского певца Олега Винника, который, по словам многих источников, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и сейчас проходит лечение в Германии, уже около года не дает покоя украинцам. Артист не появляется в информационном поле и ничего не говорит о полномасштабной войне, хотя якобы тайно помогает ВСУ. Однако очень подозрительным моментом фанатам показалось другое – после 24 февраля 2022 года замолчала и бывшая бэк-вокалистка Винника, которую называют его "тайной женой", Таюне.

Видео дня

Такой статус малоизвестная исполнительница получила, поскольку поклонники и журналисты уверены, что Винника и Таюне связывает не только работа, но и штамп в паспорте, а возможно еще и общий сын. На это указывает ряд факторов, которые собрал OBOZREVATEL. Но интересно другое – последний пост на странице Таисии Сватко (настоящее имя певицы) в Instagram был размещен 20 февраля 2022 года. После чего певица будто испарилась.

В крайней своей публикации Таюне похвасталась, что получила награду на премии "Українська пісня року" за композицию "Схожа я на квітку". Ее, кстати, для вокалистки написал Олег Винник. Он является автором многих треков Сватко. Когда женщина начала сольную карьеру, именно исполнитель хитов "Нино", "Вовчиця" и других начал помогать ей с продвижением, написанием песен и прочим.

Сначала поклонники оставляли под постом поздравления с наградой на престижной премии, но когда Россия вторглась в Украину, а Таюне перестала появляться в соцсетях, подписчики стали писать совершенно другое.

"Ни одного поста в поддержку Украины", "Хоть бы раз написали здесь об Украине", "Где вы пропали?", "Хорошие патриоты", "Почему молчите о войне в Украине? Или Украина для вас только как платформа для заработка денег? А Олег куда пропал? Где спрятался от войны?", "Хотя бы одно фото для фанатов сделайте... В партизаны пошли что ли", – пишут комментаторы.

Ответа от Таюне, как можно догадаться, за все это время ни разу не поступило.

Можно предположить, что вокалистка вместе с Винником находится в Германии. Однако больше волнует вопрос касательно ее молчаливой позиции, ведь никто не запрещает украинке оставаться за границей – всех смущает ее тотальное игнорирование войны в публичном пространстве.

Что же касается фактов, указывающих на то, что Винник и Таюне – муж и жена, то их немало, хотя музыкант практически ничего не рассказывает о своей личной жизни.

Долгое время украинские "волчицы" были уверены, что сердце их "вожака" свободно, но сам артист признался – у него есть законная супруга. Более того, в 2015 году мир узнал, что у певца есть сын, и зовут его Юлиан. О мальчике известно немного. Говорят, он уже совершеннолетний и профессионально занимается плаванием в Берлине. Фанаты предполагают, что мама Юлиана – именно бывшая бэк-вокалистка Винника.

По слухам, которые исходят от друзей пары, исполнители познакомились еще в 90-х. Это произошло в музыкальном общежитии. Между молодыми людьми вспыхнул бурный роман, так что решение пожениться пришло быстро и неожиданно для всех из их окружения. Свадьбу сыграли громкую – на сто человек. Дата события, как и прочие подробности, неизвестна. Фотографий с торжества в сети также нет.

Напомним, в сети не утихают споры вокруг исчезновения Олега Винника, который не появляется в соцсетях, не дает комментарии прессе и молчит о войне. Вместе с тем, артист якобы помогает ВСУ из-за границы, а если точнее – с Германии. Там певец, по словам некоторых источников, проходит лечение. Подробнее – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что, по словам друга Олега Винника, музыкант столкнулся с серьезной болезнью, не позволяющей ему возобновить концертную деятельность. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!