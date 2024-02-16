'Передавайте привет Львову!' Вакарчук растрогался после встречи с военными-земляками и показал счастливое фото с Донбасса

Украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился фотографиями с воинами-земляками. Артист был невероятно счастлив, что отразилось на новых фото.

Снимки Вакарчук показал на своей Instagram-странице. Он поблагодарил 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ДШВ ВСУ, 24-й ОМБр имени короля Даниила и бригады со Львовской области. Защитники обратились к певцу с одной просьбой.

Музыкант отметил, что во время встречи как будто вернулся мыслями в детство. Вакарчук услышал знакомое галицкое произношение, его угостили кофе, потому что "почему-то здесь никогда не хочется чая". Он поблагодарил земляков и поделился их просьбой: "передать привет Львову".

Солист группы "Океан Эльзы" часто посещает фронт, чтобы поддержать украинских воинов. Недавно в Донецкой области он случайно встретился с фронтменом группы Kozak System Иваном Леньо, который регулярно волонтерит. Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Святослав Вакарчук на передовой встретился с мужем-воином Маши Ефросининой: ведущая отреагировала.

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