Святослав Вакарчук на передовой встретился с мужем-воином Маши Ефросининой: ведущая отреагировала. Фото

Известный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отправился на юг и восток Украины, где продолжаются ожесточенные бои, чтобы поднять боевой дух защитников своим творчеством. Там он встретился с мужем телеведущей Маши Ефросининой.

Бизнесмен, бывший глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев добровольцем пополнил ряды ВСУ после полномасштабного вторжения России. Общий снимок мужчины с музыкантом показала Ефросинина в своих InstaStories.

Фотографию, как можно догадаться по подписи, прислал телеведущей ее возлюбленный-защитник.

"Лучшее сообщение "привет", которое можно получить с утра", – прокомментировала телезвезда.

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Известно, что сейчас муж Марии служит в 112 бригаде в прифронтовой зоне. Решение взять оружие в руки и отправиться на передовую Хромаев принял в тайне от жены. Ефросинина рассказывала, что долго не могла с этим смириться, ведь сильно переживала за любимого. Волнение никуда не делось и сейчас, но ведущая научилась с ним бороться, в том числе и благодаря работе с психологом.

"Я работаю с психологом несколько раз в неделю, потому что я обвиняла своего мужа в том, что он идет на фронт. Мне понадобилось много времени. Моя психика защищалась, она говорила: "Ты остаешься одна. Он написал завещание. Это значит, что он где-то внутри попрощался со мной. Это значит, что он выбрал войну, а не меня с нашими детьми". Я работаю с тем, чтобы быть в здравом уме, когда мой муж вернется. И когда он очень сильно изменится. А он изменится. Это уже происходит", – в слезах рассказывала Ефросинина в феврале этого года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Басманный районный суд Москвы рассмотрел сфабрикованное дело против Марии Ефросининой. После смехотворного заседания местные продажные судьи объявили приговор – 7 лет заключения в колонии заочно. Знаменитость уже отреагировала на новость.

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