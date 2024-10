Перед смертью выступал в колесном кресле: не стало первого вокалиста рок-группы Iron Maiden Пола ДиʼАнно

В понедельник, 21 октября, умер первый вокалист британской рок-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно, который до последнего не покидал сцену, выступая в колесном кресле. Музыкант ушел из жизни в 66 лет, находясь в собственном доме в Солсбери.

Как сообщает BBC, трагическое известие объявили представители лейбла Conquest Music от имени семьи артиста. Несмотря на то, что певец покинул коллектив еще в 1981 году, его бывшие коллеги огорчены потерей и отдали дань уважения знаменитости, опубликовав пост в Instagram.

"Мы все глубоко огорчены известием о смерти Пола Ди'Анно. Вклад Пола в Iron Maiden был огромным и помог нам стать на путь, которым мы идем уже почти пять десятилетий. Его новаторское присутствие как фронтмена и вокалиста, как на сцене, так и в наших первых двух альбомах будет очень тепло вспоминаться не только нами, но и поклонниками по всему миру", – написали музыканты.

Пол ДиʼАнно не хотел прощаться со сценой и поклонниками, поэтому до последнего организовывал зажигательные концерты и представал перед публикой в колесном кресле. В течение нескольких лет у артиста было достаточно много серьезных проблем со здоровьем, в том числе лимфедема, что вызывала сильный отек тканей тела. В 2022 году ценители творчества звезды даже собрали большую сумму денег для проведения сложной операции на колене.

Несмотря на это, Пол Ди'Анно продолжал активно выступать, ведь, по словам бывшего коллеги музыканта, основателя Iron Maiden Стива Гарриса, только это "заставляло его держаться и быть там, где он должен быть".

Первый вокалист британской рок-группы родился в 1958 году в Чингфорде, что на востоке Лондона. С подросткового возраста он начал увлекаться музыкой, а в 1977-м прошел прослушивание в Iron Maiden.

Три года спустя музыканты заключили контракт со своим первым лейблом ЕMI и начали выпускать альбомы с песнями, где сочетали панк и рок. Именно с именем Ди'Анно было связано много самых успешных прорывов группы, однако после выхода очередного сборника песен "Killers", вокалист покинул коллектив или был изгнан из-за проблем с алкоголем. Артист всегда подчеркивал: никогда не держал зла на бывших коллег и оставался с ними в хороших отношениях.

Позже Пол Ди'Анно оставил свой след в музыкальной индустрии как сольный исполнитель. Незадолго до смерти он выпустил альбом "The Book of the Beast".

