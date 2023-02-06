Патриотический рэп от Светланы Лободы ворвался в ТОП-5 украинского YouTube

Певица Светлана Лобода (LOBODA) с рэп-композицией "По-українськи" ворвалась в ТОП-5 музыкальных видео украиноязычного YouTube. Ее песню за несколько дней послушали почти более 160 тыс. пользователей.

Видео дня

Это позволило треку даже без клипа оказаться на 5 строчке трендов. OBOZREVATEL решил рассказать, что сейчас слушают украинцы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

5 место – "По-українськи"

Светлана Лобода 3 февраля объявила о релизе нового украиноязычного трека, в котором обратилась к оккупантам и выразила благодарность мужественным украинцам. Певица описала коварное нападение РФ, эвакуацию мирных украинцев из своих домов и подчеркнула: Украина за год войны не покорилась и не сломалась, но каждый причастный к ее страданиям будет наказан.

4 место – "Повільно"

Певец Аdam две недели назад презентовал лирическую композицию "Повільно", собравшую 141 тыс. прослушиваний на платформе. Клип на романтическую песню еще не появился в сети.

3 место – Flowers

Танцевальная песня от Майли Сайрус стала единственным англоязычным видео в топе украинцев. В целом клип звезды собрал 175 млн просмотров в мире, однако граждане Украины предпочли отечественных артистов.

2 место – "Фортеця Бахмут"

Группа "Антитела" на днях презентовала мощный трек, посвященный воинам несокрушимого Бахмута. За несколько дней хит звезд собрал почти 800 тыс. просмотров.

1 место – "Вотсап"

Исполнительница Надежда Дорофеева в соавторстве со своим любимым Михаилом Кацуриным создала щемящую песню "Вотсап" об отношениях на расстоянии, которая собрала более 1,7 млн прослушиваний на YouTube. Пока трек удерживает лидерство.

Ранее OBOZREVATEL писал, что победители Евровидения-2021 итальянская рок-группа Maneskin разместила полную версию своего хита Gasoline ("Бензоколонка"), посвященного осуждению войны в Украине.

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