''Весь мир ждет, когда ты пойдешь вон'': группа Maneskin выпустила полную версию песни о войне, обратившись к Путину

Победители Евровидения-2021 итальянская рок-группа Maneskin разместила полную версию своего хита "Gasoline" ("Бензоколонка"). Впервые музыканты познакомили свою аудиторию с треком в апреле 2022 года. Они прикрепили к нему хештег StandUpForUkraine. В первых кадрах можно было увидеть разрушенные города Украины, но в новом ролике они поменяли задумку.

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Клип на песню о войне, развязанной Путиным, появился на официальном YouTube-канале группы. В ней артисты откровенно насмехаются над президентом РФ, спрашивая, как он спит по ночам насквозь мокрый в золотой постели и хорошо ли жить тирану с кровью на руках беззащитных людей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также участники коллектива в композиции обращаются ко всем россиянам, подчеркивая, – весь мир ждет, когда Путин покинет трон и падет. Музыканты издеваются над зависимостью Европы от газа страны-агрессора и призывают кремлевского диктатора вести обратный отсчет, ведь его дни сочтены.

Под видео свои комментарии оставляют не только украинцы, но и фаны бенда со всего мира. Они благодарят своих кумиров за поддержку, хвалят остроту высказываний, восхищаются сильным треком.

"Манескин, это особенная песня для украинцев. Мое восхищение вами еще больше возросло благодаря этой многозначительной песне и вашему сострадательному поведению", "Рок-н-ролл и Украина никогда не умрет!", "Это очень мощно. Вы заставляете меня плакать", "Ждем с концертами, когда Украина победит", "В самую точку! Ваш трек – шедевр. Слава Украине", – пишут люди.

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