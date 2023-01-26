Дорофеева выпустила душевную песню об отношениях на расстоянии, которую для нее написал Кацурин

Украинская исполнительница Надежда Дорофеева релизнула песню "Вотсап", которую для нее написали любимый ресторатор Михаил Кацурин и продюсер Иван Клименко. Артистка спела о любви на расстоянии, в том числе между военнослужащими и их избранницами в условиях войны.

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Это можно понять из перечня соцсетей в строчках, через которые общаются влюбленные. К примеру, Signal. Обычно его используют именно военные. Трек появился на YouTube звезды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В песне Дорофеева описала чувства заплаканной женщины, которая отчаянно звонит своему любимому, пока он каждый день подвергает себя опасности.

"Вона його питала і плакала

Вона була до смерті налякана

Вона його просила хоч іноді

Дзвони мені, дзвони мені

Фейстайм, алло

Вотсап, алло

Омила телефон сльозами як дощами скло

Сигнал, алло

Вотсап, алло

Скоріше повертайся, любий, під моє крило", – говорится в припеве.

Артистка в строках передала растерянность и страх каждой украинки, которая ждет своего любимого-защитника с передовой и убеждает, что последует за ним в рай или ад.

Песня отозвалась в сердцах многих слушателей. В комментариях они заявили, что трек описал их жизнь и поблагодарили певицу за чувственное исполнение.

"Мурашки по коже. Сколько воспоминаний", "Ваши песни словно пишут о моей жизни. Спасибо за контент в такую тяжелую минуту", "Я бы сказала, что это лучшая песня", "Очень красивая песня", – написали украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что победители Евровидения-2021 итальянская рок-группа Maneskin разместила полную версию своего хита "Gasoline" ("Бензоколонка"), посвященного осуждению войны в Украине.

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