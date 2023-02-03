Лобода зачитала рэп на украинском и обратилась к оккупантам: что вы говорили о нескольких днях?

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) выпустила рэп-композицию "По-українськи", где зачитала рэп и обратилась к оккупантам. Исполнительница потролила захватчиков, вспомнив главные нарративы российской пропаганды, и расхвалила украинцев за стойкость и несокрушимость.

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Релиз состоялся на ее YouTube-канале. Слушателям понравился новый формат творчества вокалистки, поэтому они оставили свои положительные комментарии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Певица описала коварное нападение российских оккупантов 24 февраля 2022 года и эвакуацию мирных украинцев из своих домов. Артистка также подчеркнула, что Украина за год войны не покорилась и не сломалась, но каждый причастный к ее страданиям будет наказан.

"Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо

Ви так підступливо напали, а ми не відступимо

Бо дух свободи у кожній клітинці

Ми кожного із вас зустрінемо по-українськи

І що ви казали про декілька днів?

Наш дух – ніби гори

Під самим небом, на всі простори

Пізнайте гнів українських синів

Що перепишуть ваші долі за ці ріки крові", – говорится в тексте.

Релиз нового трека состоялся без клипа, однако для певицы создали патриотический арт, на котором изобразили украинку, держащую меч.

В комментариях исполнительницу расхваливали за содержательный текст и поддержку Украины. По словам некоторых слушателей, "По-українськи" претендует на топовые места в чартах.

"Мощное звучание. 100% в тренды выведем", "Спасибо за песню, за поддержку", "Очень точно", "Даже дух захватывает", "Очень красиво. Вызывает слезы и гордость", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Надежда Дорофеева релизнула песню "Вотсап", которую для нее написал любимый ресторатор Михаил Кацурин. Трек уже несколько недель держится в украинских топах.

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