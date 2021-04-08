Парень 8-летней Маханец показал себя с макияжем и заговорил о геях. Фото

Украинский блогер 13-летний Паша Пай, который попал в скандал из-за отношений с 8-летней Миланой Маханец, поделился с поклонниками фото, на котором позировал с ярким макияжем с блестками.

Соответствующий снимок он опубликовал на личной странице в Instagram. Подросток таким ироничным способом решил ответить на слухи о своей ориентации, отметив, что не нужно судить людей по внешности (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Если у меня девчачий голос, как многие говорят, и ужимки – это не обозначает, что я гей. Сейчас многие блогеры, в том числе Даня Милохин и Моргенштерн красят ногти, носят сережки, делают макияж... Но это не обозначает, что они геи", – заявил Паша.

Кроме того, Пай уточнил, что у него есть девушка, поэтому он "точно не гей". Парень добавил, что разместил этот пост "по приколу", а фото сделал давным-давно.

Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети показывали в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи были возмущены.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL: