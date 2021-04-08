Хлопець 8-річної Маханець показав себе з макіяжем і заговорив про геїв. Фото

Український блогер 13-річний Паша Пай, який потрапив у скандал через стосунки з 8-річною Міланою Маханець, поділився із шанувальниками фото, на якому позував з яскравим макіяжем з блискітками.

Відповідний знімок він опублікував на особистій сторінці в Instagram. Підліток таким іронічним способом вирішив відповісти на чутки про свою орієнтацію, зазначивши, що не потрібно судити людей за зовнішністю (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо у мене дівчачий голос, як багато хто говорить, і кривляння – це не означає, що я гей. Зараз багато блогерів, зокрема Даня Мілохін та Моргенштерн, фарбують нігті, носять сережки, роблять макіяж... Але це не означає, що вони геї", – заявив Паша.

Крім того, Пай уточнив, що у нього є дівчина, тому він "точно не гей". Хлопець додав, що розмістив цю публікацію "по приколу", а фото зробив давним-давно.

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через роман 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Діти показували в мережі відверті обійми і поцілунки, через що користувачі були обурені.

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