'Парадом на Красной площади': что легендарный 'Да Винчи' говорил о победе Украины и какой конец предсказал Путину

7 марта исполнилась вторая годовщина со дня смерти Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло – украинского добровольца, лейтенанта и командира батальона "Волки Да Винчи". Он до последнего боролся за независимость Украины и участвовал в упорных боях на Донбассе, где в Бахмуте ушел из жизни.

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Да Винчи хорошо знал, какой ценой украинцам удается воевать за свое выживание, но всегда оптимистично смотрел на окончание войны с Россией и верил, что страна-оккупант распадется на много маленьких частей. OBOZ.UA в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайла решил вспомнить, что именно он говорил о победе и смерти диктатора Владимира Путина.

"Да Винчи" видел для себя только один путь после начала войны – уйти добровольцем на фронт с оружием в руках. "Они уже напали, поэтому нужно уничтожать врага", – говорил он в интервью медиа "Грунт".

"Работа всего украинского должна работать на укрепление нашей армии, делать ее самой боеспособной", – утверждал воин.

Он верил, что "всех чертов"-россиян удастся уничтожить, а Путин скоро умрет. Он видел победу Украины в войне именно такой:

"Как минимум, Путин сд*хнет и мы всех чертей уничтожим. Как говорят, парадом на Красной площади. Если мы побеждаем, это, однозначно, развал России. Эта война закончится только победой и, однозначно, возвращением Крыма".

Однако вместе с тем воин призвал не недооценивать врага: "Да, они разбиты, но у них еще есть ресурс: человеческий, техники и оружия. Путин не даст заднюю. Он не смирится с тем, что есть".

Дмитрий Коцюбайло был поражен стойкостью украинского народа и воинов. Он говорил, что война без потерь не может быть, "но мы стоим".

"Наши люди самые лучшие. Они чему-то научатся и будут работать на чем-либо", – отмечал воин в своем последнем интервью.

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянское, ныне Бурштынской общины Ивано-Франковской области. Образование получал в Бовшевской общеобразовательной школе и Ивано-Франковском художественном лицее.

"Его прадед воевал в составе Украинской повстанческой армии. Дмитрию об этом рассказывала бабушка", – сообщали в Бурштынском городском совете.

Очевидно, это и определило дальнейшую судьбу Дмитрия и направило его на путь воина.

Герой Украины Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайл был ранен в районе Бахмута 7 марта. Уже 10 числа воина похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле. К моменту гибели ему было 27 лет. Девять из них он провел на войне: оружие в руки "Да Винчи" взял в 2014 году, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины. В тот момент ему едва исполнилось 18 лет.

Через годы на войне Дмитрий Коцюбайло без преувеличений стал легендой. Заслуги молодого, но чрезвычайно талантливого командира-добровольца признало и государство: 30 ноября 2021 года он был удостоен высшей государственной награды – звания Героя Украины с вручением "Золотой Звезды".

В частности, 21 ноября 2024 года открыли памятник легендарному военному Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу. Он установлен в центре города на Аскольдовой могиле, где похоронен Герой Украины.

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