Панин рассказал, какую 'правильную вещь' ему сказал Потап в начале полномасштабной войны, и признался, почему хочет приехать в Украину

Популярный российский актер Алексей Панин, открыто поддерживающий украинский народ и объявленный в розыск в России, рассказал, о чем разговаривал с рэпером Алексеем Потапенко в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам россиянина, знакомый сказал ему "очень правильную вещь".

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Украинец якобы поблагодарил за поддержку, но не своего народа, а "нормальных" людей. Об этом Панин рассказал в интервью псевдо-оппозиционной журналистке Ксении Собчак (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда началась война, я понимал, что нужно им позвонить. Они – украинцы, их бомбят, убивают. Я начал звонить всем своим друзьям, и Потап сказал очень правильную вещь. Он мне говорит: "Спасибо, что ты на стороне... ", и он хотел сказать "украинцев", а сказал: "На стороне нормальных людей", – вспомнил Панин.

Актер рассказал о разговоре с другом в контексте того, что считает себя "нормальным россиянином", а значит – не врагом украинцев.

Кроме того, он признался, что хочет приехать в Украину, потому что после полномасштабного вторжения стал нежелательным гостем как в государстве-террористе, так и среди украинцев.

"Что это получается, что мне закрыли (въезд в Украину – ред.), здесь у меня розыск? Это дело принципа. Я в России – террорист, я искренне волнуюсь за происходящее в Украине. Мне не нужно туда, но это дело принципа. Либо я враг этим, либо этим", – сказал Панин.

Заметим, что ранее актер обратился к украинцам, чтобы попросить прощения за фразу "Крым – наш", сказанную в 2014 году. Он подчеркнул, что украинские власти правильно сделали, что возбудили против него уголовное дело, но сейчас призвал пересмотреть решение.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Панин присоединился к украинскому артисту Андрею Данилко на благотворительном концерте в Испании. Россиянин поднялся на сцену и станцевал под хиты Сердючки в футболке с антипутинской надписью. На зажигательные танцы Панина мгновенно отреагировала российская пропаганда, назвав веселье звезд "вакханалией", "цирком" и "развратом".

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