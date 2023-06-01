'Обратился бы к Зеленскому': Панин выразил желание приехать в Украину, чтобы объясниться в суде за фразу 'Крым – наш'

Российский актер Алексей Панин, который был объявлен в розыск в России, решил еще раз обратиться к украинцам, чтобы извиниться за фразу "Крым – наш" и свое глупое поведение. По его словам, он был зомбирован, как и все россияне, потому не мог здраво расценивать ситуацию. Более 8 лет артист находится в черном списке Украины, однако с самого первого дня полномасштабной войны открыто выступает против преступного кремлевского режима.

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В своем Instagram Панин раскаялся, назвав себя дурачком, который под влиянием алкоголя совершил ошибку. Он подчеркнул, украинская власть правильно сделала, что возбудила на него уголовное дело. Знаменитость напомнил, он также извинялся перед нашим народом в интервью Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хочу обратиться к руководителю СБУ Украины. Обратился бы к Владимиру Зеленскому, но мы с ним не знакомы. Очень смешная история получилась. В 2014 году на меня в Украине возбудили уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность страны. Правильно сделали, на самом-то деле. Потому что в 2014 году я был абсолютно глупый и наивный мальчик. Ну не мальчик уже, но одним словом дурачок. И имел неосторожность в силу своей глупости и под влиянием алкоголя бегать с российским флагом и кричать: "Крым – наш", – сказал Алексей Панин.

На данный момент актер проживает в Испании и уверяет, что ему от Киева ничего не нужно: ни жилья, ни работы, ни убежища. Однако, по словам Панина, странно его считать врагом Украины.

"Искренне сожалею, что я был такой же, как и многие россияне, зомбированный. К чему я веду, на меня сейчас в России возбуждено уголовное дело, я нахожусь в розыске, потому что с первого дня войны я не поддерживаю убийцу и преступника Путина. До сих пор в Украине я нахожусь в списках лиц, которые являются угрозой для страны. Я уверен, что это ошибка. Списки обновляются, наверное, просто меня оттуда не вычеркнули. Мне ничего не нужно от Киева. Странно, что я до сих пор нахожусь в этих списках", – закончил свою речь россиянин.

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