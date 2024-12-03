Стало известно, где скрывается предательница Оксана Марченко после бегства из Украины

Телеведущая-предательница Оксана Марченко, жена коллаборанта Виктора Медведчука, после нашумевшего бегства из Украины в Россию почти исчезла из информационного пространства, появляясь только на YouTube в своем проекте "Паломница". Женщина скрывается от общества, публикуя контент только после того, как изменит местонахождение.

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Об этом говорит премьера третьего сезона "Паломницы", которую снимали еще летом, а опубликовали в последний день осени. Ради такого важного контента она незаконно посетила украинский Крым, где должны проходить все события нового сезона ее проекта.

Марченко прибыла в Севастополь в оккупированном Крыму и вряд ли имела на это разрешение Украины.

В течение сюжета шоу, которое должно угодить рупорам Кремля, путинистка разными способами пытается "вбить" людям в головы, что Крым якобы всегда был русским. Предательница бросается такими фразами: "даже не верится, что именно здесь начиналось русское православие", "сдаваться не собиралось и русское войско", "на всей канонической территории русской церкви" и т.д.

Она не побоялась Владимира Великого, того самого, которого изобразили на одной гривне, назвать русским князем, хотя он был князем Киевской Руси (не путать с Россией, которой в то время еще не существовало). Этим предательница пытается рассказать, что Крым якобы всегда был русским.

На кадрах своего "фильма" Марченко показывает побережье полуострова, но больше всего внимание уделяет Севастополю, а именно руинам Херсонеса Таврического. Редко в объектив камер также попадают российские триколоры.

Ранее OBOZ.UA писал, как с годами менялась Оксана Марченко, которую сейчас трудно узнать. Главным атрибутом предательницы стал платок на голове и несчастливое выражение лица.

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