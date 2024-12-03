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Стало известно, где скрывается предательница Оксана Марченко после бегства из Украины

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
1,9 т.
Стало известно, где скрывается предательница Оксана Марченко после бегства из Украины

Телеведущая-предательница Оксана Марченко, жена коллаборанта Виктора Медведчука, после нашумевшего бегства из Украины в Россию почти исчезла из информационного пространства, появляясь только на YouTube в своем проекте "Паломница". Женщина скрывается от общества, публикуя контент только после того, как изменит местонахождение.

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Об этом говорит премьера третьего сезона "Паломницы", которую снимали еще летом, а опубликовали в последний день осени. Ради такого важного контента она незаконно посетила украинский Крым, где должны проходить все события нового сезона ее проекта.

Стало известно, где скрывается предательница Оксана Марченко после бегства из Украины

Марченко прибыла в Севастополь в оккупированном Крыму и вряд ли имела на это разрешение Украины.

В течение сюжета шоу, которое должно угодить рупорам Кремля, путинистка разными способами пытается "вбить" людям в головы, что Крым якобы всегда был русским. Предательница бросается такими фразами: "даже не верится, что именно здесь начиналось русское православие", "сдаваться не собиралось и русское войско", "на всей канонической территории русской церкви" и т.д.

Стало известно, где скрывается предательница Оксана Марченко после бегства из Украины

Она не побоялась Владимира Великого, того самого, которого изобразили на одной гривне, назвать русским князем, хотя он был князем Киевской Руси (не путать с Россией, которой в то время еще не существовало). Этим предательница пытается рассказать, что Крым якобы всегда был русским.

Стало известно, где скрывается предательница Оксана Марченко после бегства из Украины

На кадрах своего "фильма" Марченко показывает побережье полуострова, но больше всего внимание уделяет Севастополю, а именно руинам Херсонеса Таврического. Редко в объектив камер также попадают российские триколоры.

Стало известно, где скрывается предательница Оксана Марченко после бегства из Украины

Ранее OBOZ.UA писал, как с годами менялась Оксана Марченко, которую сейчас трудно узнать. Главным атрибутом предательницы стал платок на голове и несчастливое выражение лица.

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