Пакистанские СМИ заявили, что Камалия тайно вышла замуж за известного артиста: певица отреагировала на 'сенсацию'

Пакистанские СМИ удивили украинскую певицу Камалию "сенсацией" о ее тайной свадьбе с известным артистом. Журналисты, ссылаясь на анонимного информатора, опубликовали фотографию исполнительницы с интригующим и, очевидно, лживым заголовком, но украинку новость только рассмешила.

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Артистка дала понять, что информация неправдива, и процитировала статью. Пост появился в ее Instagram-профиле (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Обожаю эти потрясающие заголовки журналистов! Вот и пакистанские журналисты нашли сенсацию. Цитирую: "Камалия тайно вышла замуж в Пакистане? Судя по фотографиям, попавшим в распоряжение пакистанских СМИ, популярная украинская певица Камалия тайно вышла замуж за пакистанскую мегазвезду Сахира Али Бхагга. Фотографии слил друг, пожелавший остаться неизвестным, которого пригласили на свадебную вечеринку", – говорится в посту.

Пакистанские СМИ пообещали читателям следить за личной жизнью украинской звезды и сообщать всю новую информацию. На это Камалия отреагировала с юмором и поблагодарила журналистов.

"Где-то я это уже видела. Спасибо, уважаемые журналисты, за внимание ко мне", – написала она.

Следует объяснить, что в Пакистан певица приехала, чтобы записать клип на украинско-пакистанский дуэт с Сахиром Али Бхагга. Звезда показывала процесс в соцсетях, где возле нее можно заметить бывшего супруга Захура.

Напомним, что 13 апреля певица официально объявила о разводе с мужем, с которым была вместе более 20 лет.

Как писал OBOZREVATEL, всего через несколько дней на странице Камалии начали появляться новые фото с бывшим, что дало толчок слухам об их воссоединении. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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